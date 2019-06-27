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Двукратный чемпион НБА из Лос-Анджелес Лейкерс баллотируется в Раду по округу в Киеве

Сегодня, 14:16
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Кадр видео Радио НВ

Станислав Медведенко идет на выборы как самовыдвиженец

Двукратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко участвует в досрочных парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Медведенко выдвинулся по одномандатному избирательному округу № 214 (Днепровской район города Киева).

Отмечается, что он идет на выборы как самовыдвиженец.

Станислав Медведенко большую часть карьеры провел в НБА, где выступал за Лейкерс и Атланту. Играл на позиции тяжелого форварда. Дважды становился чемпионом НБА (2001, 2002).

Ранее сообщалось, что украинская экс-гимнастка Анна Ризатдинова, которую в прессе называют супругой беглого нардепа Александра Онищенко, баллотируется в Раду на 98-м округе.

Кроме того, бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий идет на парламентские выборы по мажоритарному округу от партии Слуга народа.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Верховная Рада Баскетбол НБА

Спецтема   Выборы в Раду

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