Двукратный чемпион НБА из Лос-Анджелес Лейкерс баллотируется в Раду по округу в Киеве Сегодня, 14:16 1311 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радио НВ Станислав Медведенко идет на выборы как самовыдвиженец Кадр видео Радио НВ

Двукратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко участвует в досрочных парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Медведенко выдвинулся по одномандатному избирательному округу № 214 (Днепровской район города Киева).



Отмечается, что он идет на выборы как самовыдвиженец.

Станислав Медведенко большую часть карьеры провел в НБА, где выступал за Лейкерс и Атланту. Играл на позиции тяжелого форварда. Дважды становился чемпионом НБА (2001, 2002).

Ранее сообщалось, что украинская экс-гимнастка Анна Ризатдинова, которую в прессе называют супругой беглого нардепа Александра Онищенко, баллотируется в Раду на 98-м округе.

Кроме того, бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий идет на парламентские выборы по мажоритарному округу от партии Слуга народа.