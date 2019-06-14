Станет известно в последний день: Геращенко рассказал, будет ли баллотироваться в Раду 14 июня, 11:00 Цей матеріал також доступний українською НВ Антон Геращенко НВ

Народный депутат Антон Геращенко рассказал, будет ли участвовать в следующих парламентских выборах.

В интервью Цензор.нет Геращенко сказал, что о его решении станет известно в последний день подачи документов на мажоритарную кампанию (20−21 июня).



Он также прокомментировал ситуацию с падением рейтинга Народного фронта, во фракции которого депутат был последние пять лет.

«Как сказал кто-то из великих, политика — это искусство возможного. И если рейтинг твоей партии очень низок, и ты не видишь перспектив для его поднятия в ходе этой избирательной кампании, то да, не идти на выборы списком — это рациональное решение. Что касается варианта с мажоритаркой, то его выбрали как действующие депутаты-мажоритарщики, так и те их коллеги, которые на предыдущих выборах прошли по спискам», — отметил Геращенко.

Ранее сообщалось, что Народный фронт будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам и отказался формировать партийный список.

