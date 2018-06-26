Стандарты важнее количества лайков, - Тимофей Милованов

Во время выступления в рамках дискуссии НВ Диалоги о будущем, которая состоялась 26 июня, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, как построить успешный и устойчивый институт.

Для эффективности и результатов недостаточно привлечь к совместной работе умных людей. «Нужно, чтобы они доверяли друг другу, а не постоянно спорили о том, кто важнее», - считает Милованов.

В качестве примера профессор Питтсбургского университета рассказал о двух проектах, в создании которых принимал участие.

Первый пример - это проект VoxUkraine, объединяющая экономистов. Они проверяют информацию, которая звучит из уст украинских политиков и циркулирует в медиапространстве. Милованов был соучредителем проекта, а ныне почти не участвует в его работе, однако VoxUkraine до сих пор эффективно работает. Это успешная история с крепкой репутацией.

Второй пример - проект Шпиталь Майдана. «Этот проект стал провальным», - констатирует экономист. Хотя с ним пытались сделать то же, что и в случае с VoxUkraine, то есть привлечь сильных профессионалов для совместной работы.

«Формальные правила, по которым создан институт, могут быть одинаковыми, но это не гарантирует успех, - говорит Милованов. - Ключевым отличием между проектами было то, что в первом случае мы смогли подавить эго личностей. Второй проект так и остался проектом отдельных людей, для которых Шпиталь был на втором месте после собственных амбиций».

VoxUkraine, по словам эксперта, вызывает доверие благодаря ценностям и высоким академическим стандартам: «Стандарты важнее, чем количество лайков»

Милованов отмечает, что постепенное развитие приоритетней быстрых результатов. Здесь прячется ответ на вопрос о том, как объединить умных людей для эффективной делать - «надо принять, что определенные правила важнее, чем личности. Доверие создает уважение к правилам. Нарушение правил - это начало конца любого учреждения».

Гарантий того, что никто не захватит новое учреждение, не существует, но при условии соблюдения правил, такая вероятность ниже, подытожил экономист.