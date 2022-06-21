Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции 21 июня, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский подписывает закон о ратификации Стамбульской конвенции, 21 июня 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 июня, подписал законопроект о ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

«Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека — самая высокая ценность», — написал он.

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В понедельник, 20 июня, Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. «За» проголосовали 259 нардепов, «против» — восемь, воздержались — 28.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011-м, но документ так и не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была основным требованием Марша женщин. Конвенция направлена на предотвращение домашнего насилия, защищает переживших его и призвана содействовать судебному преследованию виновных в таких преступлениях.

На сайте президента создавали две петиции с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию — обе набирали более 25 тысяч голосов. 17 февраля в ответе президента на петицию было сказано, что он последовательно поддерживает защиту прав людей, переживших домашнее насилие и насилие по половому признаку.

В инициативе Марш женщин 17 июня заявили, что в условиях полномасштабной войны вопрос защиты женщин еще более актуален, и призвали ратифицировать Стамбульскую конвенцию:

«Это станет для Украины важным шагом в евроинтеграционном процессе. В отличие от русского мира, где домашнее насилие декриминализировано и не является преступлением и где женщины никоим образом не защищены. Мы должны подчеркнуть направление, в котором движется наша страна, — это путь евроинтеграции!».

52 гендера и домашнее насилие: зачем нам Стамбульская конвенция? https://www.youtube.com/embed/7lTlZNWN744

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