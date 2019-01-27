Стало известно, сколько наблюдателей из США прибудет на президентские выборы в Украине 27 января, 23:04 1043 Цей матеріал також доступний українською

Для наблюдения за президентскими выборами в Украине уже зарегистрировались около 50 человек из США, а общее количество ожидается на уровне 100-150 наблюдателей.



Об этом Укринформу рассказал директор по коммуникациям Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Добрянский.



Отмечается, что среди наблюдателей будут как представители украинской диаспоры, так и официальные лица США. Последние не могли планировать путешествия за границу из-за "шатдауна", однако, теперь, когда правительство снова работает, планирование восстанавливается.

"Мы ожидаем, что на первый тур выборов прибудет 100-150 наблюдателей. До Нового года зарегистрировались уже около 50", – сообщил Добрянский.

По его словам, большинство наблюдателей поедут в Украину, но некоторые останутся также наблюдать за избирательным процессом на участках в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 84 организации и 16 наблюдателей на выборах президента.

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