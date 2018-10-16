Стало известно, кто представляет Украину на заседании Контактной группы в Минске вместо Кучмы

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 16 октября в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко.

Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что президент Украины Петр Порошенко позже назначит постоянного представителя Украины в контактной группе вместо Леонида Кучмы.

"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", - добавила Геращенко.

Напомним, 2 октября из-за возраста 80-летний Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.