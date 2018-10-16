16 октября 2018, вторник

Стало известно, кто представляет Украину на заседании Контактной группы в Минске вместо Кучмы

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На заседании контактной группы Украину вместо Кучмы представляет Руслан Демченко

На заседании контактной группы Украину вместо Кучмы представляет Руслан Демченко

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 16 октября в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко.

Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что президент Украины Петр Порошенко позже назначит постоянного представителя Украины в контактной группе вместо Леонида Кучмы.

"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", - добавила Геращенко.

Напомним, 2 октября из-за возраста 80-летний Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове