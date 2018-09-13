13 сентября 2018, четверг

Три человека на место. Стало известно количество кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка

По состоянию на 13 сентября 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 116 заявок на 39 вакансий судей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка.

"На 27 должностей судей Высшего антикоррупционного суда первой инстанции подана 81 заявка - это ровно три кандидата на одно место. А на 12 должностей Апелляционной палаты этого суда зашло 35 пакетов документов", - отметил он.

Напомним, в начале августа был открыт конкурс на должности судей в Верховный и Высший антикоррупционного судов. Их объявила Высшая квалификационная комиссия судей Украины. 

В Верховном суде 78 вакансий, в Высшем антикоррупционном суде - 39. Документы на конкурсы в электронной и бумажной форме принимаются с 8 августа по 14 сентября. Сами конкурсы будут проходить 6-7 месяцев.

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове