Три человека на место. Стало известно количество кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда

По состоянию на 13 сентября 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 116 заявок на 39 вакансий судей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка.

"На 27 должностей судей Высшего антикоррупционного суда первой инстанции подана 81 заявка - это ровно три кандидата на одно место. А на 12 должностей Апелляционной палаты этого суда зашло 35 пакетов документов", - отметил он.

Напомним, в начале августа был открыт конкурс на должности судей в Верховный и Высший антикоррупционного судов. Их объявила Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

В Верховном суде 78 вакансий, в Высшем антикоррупционном суде - 39. Документы на конкурсы в электронной и бумажной форме принимаются с 8 августа по 14 сентября. Сами конкурсы будут проходить 6-7 месяцев.