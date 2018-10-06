Стало известно, когда Парубий подпишет постановление о санкциях против NewsOne и 112 Украина

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подпишет постановление об одобрении предложений по применению санкций к юридическим лицам, связанных с телеканалами NewsOne и 112 Украина, после рассмотрения представленных проектов постановлений об отмене. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

По словам Парубия, в соответствии с законом Украины о регламенте, были внесены и зарегистрированы два постановления относительно отмены этого решения парламента.

Как сообщил председатель ВРУ, для подписания первичного решения эти постановления должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады и отклонены.

Как отметил Парубий, рассмотрение соответствующих постановлений состоится уже на ближайшей пленарной неделе, и выразил убеждение, что они будут отклонены.

"У меня нет никаких сомнений, что они будут отклонены, – в тот же момент это дает мне возможность подписать постановление в отношении санкций, и оно тут же вступает в действие. Я уверен, что Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением этой ситуации и с принятием соответствующего решения", – заявил он.

Ранее сообщалось, что представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен призывом Верховной Рады к СНБО ввести санкции против каналов 112 Украина и NewsOne, которых обвиняют в распространении российской пропаганды.

Напомним, 4 октября Верховная Рада рекомендовала Совбезу ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOneна фоне обвинений ресурсов в прокремлевской пропаганде.

Санкции предусматривают аннулирование лицензий на деятельность юрлиц и запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины.

Телеканалы 112 Украина и NewsOne обвиняют в прокремлевской пропаганде и антиукраинской деятельности. Ранее петиция с требованием прекратить их деятельность на сайте Верховной Рады досрочно набрала рекордное количество подписей.

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