Стали известны темы переговоров Меркель и Порошенко

Меркель и Порошенко могут провести переговоры на следующей неделе

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев заявил, что на следующей неделе могут пройти переговоры между президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Темами общения станут усиление позиции Германии в урегулировании конфликта на Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН, передает Интерфакс-Украина.

"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", - заявил Елисеев.

Напомним, во время поездки в Давос Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МВФ Кристин Лагард.

Порошенко сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились о координации действий в оборонной и сфере безопасности.

Также Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФ.