Стали известны имена мажоритарщиков от партии Голос
Партия Святослава Вакарчука Голос выдвинула четырех народных депутатов кандидатами на парламентских выборах по мажоритарным округам.
Решение было принято на съезде партии в субботу, 8 июня.
Народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу № 97, Виктория Войцицкая — № 155, Леонид Емец — № 221, Виктория Пташник — № 223.
Как стало известно НВ, основатель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко будет идти под 24 номером в списке Голоса.
Напомним, официальная часть съезда партии Голос, проходившая в помещении Национального музея истории Украины, завершилась принятием членами политсилы пяти протокольных решений.
Вакарчук назвал ключевые миссии партии Голос в Раде
Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».