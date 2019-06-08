Стали известны имена мажоритарщиков от партии Голос Вчера, 20:40 Цей матеріал також доступний українською Кристина Бердинских / НВ Виктория Войцицкая идет от 155 округа Кристина Бердинских / НВ

Партия Святослава Вакарчука Голос выдвинула четырех народных депутатов кандидатами на парламентских выборах по мажоритарным округам.

Решение было принято на съезде партии в субботу, 8 июня.

Народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу № 97, Виктория Войцицкая — № 155, Леонид Емец — № 221, Виктория Пташник — № 223.

Как стало известно НВ, основатель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко будет идти под 24 номером в списке Голоса.



Напомним, официальная часть съезда партии Голос, проходившая в помещении Национального музея истории Украины, завершилась принятием членами политсилы пяти протокольных решений.

Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».