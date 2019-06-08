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Стали известны имена мажоритарщиков от партии Голос

Вчера, 20:40
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Стали известны имена мажоритарщиков от партии Голос - фото

Кристина Бердинских / НВ

Виктория Войцицкая идет от 155 округа

Партия Святослава Вакарчука Голос выдвинула четырех народных депутатов кандидатами на парламентских выборах по мажоритарным округам.

Решение было принято на съезде партии в субботу, 8 июня.

Народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу № 97, Виктория Войцицкая — № 155, Леонид Емец — № 221, Виктория Пташник — № 223.

Как стало известно НВ, основатель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко будет идти под 24 номером в списке Голоса.

Напомним, официальная часть съезда партии Голос, проходившая в помещении Национального музея истории Украины, завершилась принятием членами политсилы пяти протокольных решений.

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Среди них — решения об участии партии в парламентских выборах 2019 года, об утверждении программы партии, об утверждении избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

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По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Теги:   Парламентские выборы Партия Голос Святослав Вакарчук

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