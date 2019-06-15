Стала известна дата продолжения заседания КСУ по указу о роспуске Рады Вчера, 17:03 Цей матеріал також доступний українською КСУ КСУ

Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента во вторник, 18 июня.

Об этом сообщается на сайте суда.

Известно, что в этот день пройдет три заседания Большой палаты Конституционного суда.

Вторым вопросом суд планирует в закрытой пленарной части продолжить рассмотрение дела о соответствии Конституции указа президента Зеленского О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Напомним, ранее народные депутаты из Народного фронта внесли в Конституционный суд представление о неконституционности решения о досрочном роспуске Рады и досрочных выборах в парламент.