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Стала известна дата продолжения заседания КСУ по указу о роспуске Рады

Вчера, 17:03
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Стала известна дата продолжения заседания КСУ по указу о роспуске Рады - фото

КСУ

Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента во вторник, 18 июня.

Об этом сообщается на сайте суда.

Известно, что в этот день пройдет три заседания Большой палаты Конституционного суда.

Вторым вопросом суд планирует в закрытой пленарной части продолжить рассмотрение дела о соответствии Конституции указа президента Зеленского О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Напомним, ранее народные депутаты из Народного фронта внесли в Конституционный суд представление о неконституционности решения о досрочном роспуске Рады и досрочных выборах в парламент.

Теги:   Роспуск парламента Конституционный суд Украины

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