«Плюют на закон». Во время войны политическими дрязгами может заниматься либо дегенерат, либо завербованный агент — интервью с политологом 31 мая, 19:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова, Петр Порошенко (Фото:Коллаж НВ/Facebook/Людмила Денисова/Петр Порошенко)

Война России против Украины — главные события 31 мая

Выяснение политических счетов сегодня — это диверсионная деятельность, убежден политолог Александр Антонюк. В интервью Радио НВ он объяснил, почему считает, что это «политическое шоу, курируемое Офисом президента» и как оно затмит проблемы войны.

Видео дня

— Порошенко выпустили за границу, но несколько дней мы наблюдали, как политик пытался выехать из Украины. Можно сказать, как в старые добрые времена, до широкомасштабного вторжения. Как это можно охарактеризовать?

— Если бы это было в мирное время, то, наверное, я бы это оценил своеобразным бумерангом. Но во время военного положения это выглядит продолжением политического шоу, курируемого, по моему убеждению, Офисом президента.

Думаю, что уже об этом нужно говорить открыто, потому что такие подходы и такая методика выяснения политических счетов сегодня — это диверсионная деятельность. Об этом говорят не только в Украине. Очевидно, об этом будут говорить в ключевых СМИ — CNN, BBC. Это будет [проходить] в качестве российской пропаганды, что у нас бардак, что никакой у нас войны нет, если политики разрешают такие вот вещи.

Есть разные мотивы. Я предполагаю, что цель была не пустить Порошенко на натовское мероприятие. Остальное — не столь было важно. Сделано это действительно незаконно, потому что даже слова [Руслана] Стефанчука, подписывавшего командировки главы Верховной Рады, не имели никакого значения.

Вместе с тем в информационных лентах начали разгонять историю, что якобы Порошенко пытается уехать за границу. Сделано таким образом, чтобы читатель или аудитория сделали вывод, что Порошенко пытается бежать за границу, хотя это не совсем так. Это я вижу своеобразным политтехнологичным трюком. И мне очень досадно, что в условиях войны у нас находятся силы, и группа людей, выполняющая такие приказы.

Мне кажется, что вот в этом как раз есть и большой позор, если быть лаконичным.

— А зачем это все делать? Порошенко сейчас совсем не топовый политик, не имеет такого влияния, которое имел до широкомасштабного вторжения.

— В Европейской Солидарности говорят «лидер оппозиции». Они бы с нами, наверное, не согласились.

Я для себя осознал, от вседозволенности. Даже заявление [советника главы ОП Михаила] Подоляка о том, почему отключили [телеканалы] Прямой, Пятый и Эспрессо…

— О «нарциссизме» пятого президента. Это такой «юридический» термин?

— Я в законах не встречал такого термина. Вещи называем своими именами: идет полноценное злоупотребление властью. Причем незаконное.

Подоляк же никакой ответственности не несет. И за его слова даже к суду нельзя привлечь. То есть очень хитро построенная система — публичные спикеры, представляющие официальную позицию, во многом не несут никакой ответственности. Потому что советник — это советник.

Такие действия власти сегодня играют далеко не на объединение граждан Украины, а наоборот — на раскол.

Сейчас я буду говорить [о] конспирологии, но действительно есть такая версия, что в Офисе президента находятся российские диверсанты, потому что действовать так в условиях войны могут именно пособники нашего врага. [Они] создали сейчас все предпосылки, чтобы информационно усилить позиции РФ таким образом, чтобы наши скандалы сейчас начали уничтожать вопросы войны, проблемы с войной, ее последствий, горя. Смещением [акцента] на эти политические распри действительно может заниматься либо дегенерат, либо завербованный агент. И Владимиру Зеленскому нужно очень тщательно посмотреть, кто работает в Офисе президента.

— Верховная Рада отправила в отставку омбудсмена Людмилу Денисову. Вроде бы есть претензии к ее работе по фиксации и артикуляции в СМИ военных преступлений. Действительно ли мы имеем такую настоятельную потребность сейчас увольнять Денисову?

— Думаем, что не имеем от слова совсем.

Я понимаю, что претензии к слишком чрезмерной фиксации и артикулированию этих преступлений [Денисовой]. Я от отдельных народных депутатов [слышал], что вроде бы она слишком сильно медийно это все раскачивает, чем мешает переговорным процессам. Я, правда, так и не смог уточнить, с кем — с Западом или с РФ?

Денисова рассказывала детали о тех преступлениях, которые совершали орки в Буче, по поводу изнасилований. Да, это страшные картины, мир должен это видеть. Я не понимаю, а мы должны это скрывать? Или в Офисе президента только они имеют право определять, кто может быть спикером?

Второй момент. Омбудсмен — это защищенная должность. Если к ней нет каких-то коррупционных или уголовных вопросов, то ее ротация должна была происходить, если мне не изменяет память, в марте 2023 года. Снова мы плюем на закон. Если мы идем в Европу (а у нас в Конституции написано, что мы двигаемся в ЕС и НАТО), то закон и процедуры соблюдаются полностью. А не так, как это происходит сегодня, пользуясь состоянием военного времени.

Это не подход. В военное время ограничение прав и свобод граждан не означает, что власть и государство должны заниматься этим гоп-стопом.

— Мы входим в очень активный сезон политических распрей. Есть шанс, что все-таки это как-то утихнет? Будет ли у нас теперь война продолжаться под аккомпанемент противостояния Зеленского и Порошенко и странных законодательных инициатив?

— Сейчас парламент должен (как до 24 февраля) либо запросить встречу с президентом, либо лидеры фракций должны прийти к президенту Украины и пролонгировать этот меморандум о ненападении, еще раз зафиксировать. Это единственный [вариант], как я вижу сегодня, для того чтобы вопрос урегулировать. Если не дойдет до этого, то я боюсь, что у нас большие проблемы. Мы можем наступить на грабли, на которые когда-то украинцы наступили сто лет назад. Есть такая проблема.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.