США ввели новые санкции против России за аннексию украинских территорий 30 сентября, 17:30 В ответ на действия Кремля США вводят санкции против российских государственных чиновников и членов их семей (Фото:12019/Pixabay)

США ввели новые санкции против РФ за аннексию частично оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты однозначно отвергают мошенническую попытку России изменить международно признанные границы Украины, в том числе путем проведения фиктивных „референдумов“ в украинских Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях», — говорится в заявлении.

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В ответ на действия Кремля США вводят санкции против российских государственных чиновников и членов их семей, российских и белорусских военных чиновников, а также ряда предприятий поддерживающих оборонно-промышленный комплекс России.

Отмечается, что Госдеп введет визовые ограничения в отношении 910 человек, в том числе военнослужащих РФ, белорусских военных чиновников и доверенных лиц России. Среди них также гражданина РФ Очур-СугэМонгуш, которого обвиняют в пытках украинского военного.

Кроме этого под санкции Минфина США попали 109 депутатов Госдумы, 169 членов Совфеда и другие члены правительства России, среди которых глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Также под санкции попали жена и двое взрослых детей премьер-министра РФ Михаила Мишустина, жена и дети главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, взрослые дети вместе с ближайшими родственниками Дмитрия Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

США ввели санкции против 14 представителей военно-промышленного комплекса России, в том числе международные поставщики.

30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.