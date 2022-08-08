Процесс признания России страной-террористом «на продвинутой стадии» — Кулеба 8 августа, 22:02 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как проходит процесс признания России страной-спонсором терроризма.

В эфире телемарафона в понедельник, 8 августа, Кулеба отметил, что решение еще не принято, но находится «на продвинутой стадии» и Госдепартамент США движется в этом направлении.

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«Я понимаю, почему администрация Байдена должна еще провести дополнительные внутренние дискуссии, прежде чем принимать это решение. Но, думаю, это будет самая естественная и легитимная реакция США на поведение РФ», — сказал он.

Глава МИД напомнил, что поднял этот вопрос в самом начале полномасштабной войны в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и его последовательно продвигает руководство Украины, а сейчас к борьбе подключился также Конгресс США.



После обстрелов российскими оккупантами самой большой в Европе атомной станции — Запорожской АЭС — президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал признать Россию страной-спонсором терроризма из-за бесчисленных военных преступлений РФ, в том числе убийств мирных жителей и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.

28 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдепартамент США объявить Россию государством-спонсором терроризма. В то же время, по данным газеты The New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается идти на такой шаг.

Россию признают страной-террористом. Что с ней будет дальше? – Яковина https://www.youtube.com/embed/VoM6wP2IUXg

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