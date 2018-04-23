США предоставили Украине почти миллиард долларов на помощь в сфере безопасности - посол

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По словам Йованович, военные учения являются
фото: Embassy of Ukraine in the USA

По словам Йованович, военные учения являются "важнейшей инвестицией" в Украину

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине почти один миллиард долларов на помощь в сфере безопасности.

Об этом она рассказала в интервью совместному телепроекту Радио Свобода и телеканала 112 Украина Завтра.

"Это, конечно, включает оборудование, и мы часто сосредотачиваемся на этом, и я думаю, что мы предоставляем много важного оборудования, включая приборы ночного видения, радары и т.д., которые не только улучшают возможности, но также спасают жизни украинцев", - отметила американский дипломат.

Но, отмечает она, по мнению американских и украинских генералов, именно военные учения, которыми обеспечивают Украину не только американцы, но и другие союзники НАТО, является "важнейшей инвестицией".

"Несмотря на то, что основные заслуги принадлежат именно украинским солдатам, которые были настолько смелыми и защищали Украину на фронте, и я думаю, что учения помогли усилить их возможности. И я знаю, что наши солдаты поражены тем, как Украина изменилась", - сказала Йованович.

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