США передают ВСУ новую партию военной помощи для поддержки контрнаступления 27 июня, 20:14 БМП Bradley (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 27 июня, объявила о новой партии военной помощи Украине на $500 миллионов для поддержки контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

«Этот пакет стоимостью до $500 миллионов включает в себя ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование», — говорится в сообщении.

Видео дня

Пакет военной помощи включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы HIMARS;

оборудование для разминирования;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

30 боевых машин пехоты Bradley;

25 бронетранспортеров Stryker;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin;

противотанковые комплексы АТ-4;

противотанковые ракеты;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты ( HARM);

HARM); высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

тепловизоры и приборы ночного видения;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

24 июня Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ходе освобождения оккупированных территорий Украина отбила территорий больше, чем Россия захватила во время зимнего наступления.