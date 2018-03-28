США: Оценка судей советом добропорядочности является обязательным условием судебной реформы

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США: Общественный совет добропорядочности играет решающую роль в процессе отбора судей

США: Общественный совет добропорядочности играет решающую роль в процессе отбора судей

Посольство США в Украине заявило, что квалификационная оценка судей Общественным советом добропорядочности является обязательным условием судебной реформы.

Об этом говорится в официальном комментарии посольства США относительно выхода совета добропорядочности из процесса квалификационной оценки судей.

"Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и совета является обязательным условием успешной судебной реформы", - говорится в Twitter посольства.

25 марта Общественный совет добропорядочности прекратил участие в процессе квалификационной оценки украинских судей.

В совете заявили, что квалификационное тестирование судей Высшей квалификационной комиссией судей является фикцией и конвейером, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении реформы". 

Общественный совет добропорядочности был создан с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей при установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Общественный совет состоит из двадцати членов, избираемых сроком на два года.

В 2017 году совет добропорядочности призвал президента Петра Порошенко не утверждать 111 кандидатов в члены нового Верховного Суда Украины.

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