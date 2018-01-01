Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Кирилл Говорун
Что происходит с украинской церковью?
Ольга Балицкая
Мы ее теряем
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю

США отреагировали на восстановление Насирова в должности главы ГФС

Сегодня, 13:45
89
Цей матеріал також доступний українською

США: Украинский народ заслуживает иметь чиновников, которые не злоупотребляют своими должностями

Фото: LuxTonnerre/Flickr

В посольстве США в Украине раскритиковали восстановление судом Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

США заявили, что украинский народ заслуживает чиновников правительства, которые не злоупотребляют своими должностями, а также эффективной, справедливой судебной системы, которая может привлекать к ответственности влиятельных лиц.

"Если вчерашнее решение касательно Насирова такое, как сообщается, это значило бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства", - говорится в сообщении посольства.

США по-прежнему преданны сотрудничеству с народом Украины и с антикоррупционными институтами ради борьбы с коррупцией на всех уровнях общественной жизни.

11 декабря уволенный после открытия уголовного производства глава Государственной фискальной службы Роман Насиров через суд восстановился в должности.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Правительство собирается обжаловать это решение.

Роман Насиров рассказал о своих планах после восстановления в должности главы ГФС

30 января 2018 года Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей председателя ГФС Романа Насирова. До этого его отстранили от должности главы ведомства.

2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.

7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на два месяца с правом внесения залога. Он вышел из-под стражи после внесения залога в размере 100 млн грн.

28 июля 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Насирова.

Насирову вменяют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн. Чиновник отрицает обвинения в свой адрес.

Теги:   Роман Насиров США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

Вчера, 11:55

article_img
Два политика и шоумен. Опрос КМИС назвал лидеров президентских выборов -2019

Последние новости

Страны

Сегодня, 14:31

Атака в Страсбурге: Стрелок кричал Аллах акбар, полиция заявила о теракте
Гаджеты

Сегодня, 14:27

Хорошо сработано. Функция электрокардиограммы в новых часах Apple спасла человеку жизнь
События

Сегодня, 14:23

"Он уже победил": Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
2382
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Петля Азовского моря. Как Кремль использует Керченский мост
2188
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Будущее наступает. Что на самом деле происходит во Франции
2006
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
7017
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
5295
Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
5069
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28987
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25113
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20637

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться