США отреагировали на восстановление Насирова в должности главы ГФС Сегодня, 13:45 89 Цей матеріал також доступний українською США: Украинский народ заслуживает иметь чиновников, которые не злоупотребляют своими должностями Фото: LuxTonnerre/Flickr

В посольстве США в Украине раскритиковали восстановление судом Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

США заявили, что украинский народ заслуживает чиновников правительства, которые не злоупотребляют своими должностями, а также эффективной, справедливой судебной системы, которая может привлекать к ответственности влиятельных лиц.

"Если вчерашнее решение касательно Насирова такое, как сообщается, это значило бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства", - говорится в сообщении посольства.

США по-прежнему преданны сотрудничеству с народом Украины и с антикоррупционными институтами ради борьбы с коррупцией на всех уровнях общественной жизни.

(2/3) Якщо вчорашнє рішення стосовно Насірова таке, як повідомляється, це означало б, що судова і антикорупційна реформи України далекі від досконалості. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 декабря 2018 г.

11 декабря уволенный после открытия уголовного производства глава Государственной фискальной службы Роман Насиров через суд восстановился в должности.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Правительство собирается обжаловать это решение.

Роман Насиров рассказал о своих планах после восстановления в должности главы ГФС

30 января 2018 года Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей председателя ГФС Романа Насирова. До этого его отстранили от должности главы ведомства.

2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.

7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на два месяца с правом внесения залога. Он вышел из-под стражи после внесения залога в размере 100 млн грн.

28 июля 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Насирова.

Насирову вменяют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн. Чиновник отрицает обвинения в свой адрес.