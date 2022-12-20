США отправят Украине системы ПВО Patriot в следующем пакете военной помощи — CNN

20 декабря, 22:14
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О новом пакете военной помощи могут объявить на этой неделе (Фото:Air Force Tech. Sgt. Michelle Larche/defense.gov)

О новом пакете военной помощи могут объявить на этой неделе (Фото:Air Force Tech. Sgt. Michelle Larche/defense.gov)

Следующий пакет помощи Украине от США будет включать системы ПВО Patriot и комплексы для преобразования неуправляемых авиационных боеприпасов в высокоточные бомбы JDAM, сообщает CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным источников, США включат ЗРК Patriot в пакет военной помощи, о котором объявят на этой неделе.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщал, что в ближайшие дни США объявят о еще одном пакете помощи в сфере безопасности для Украины. Однако он не уточнял, что именно будет включено.

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«Когда он будет сформирован, мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее», — отметил Кирби.

Инфографика: НВ

Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия ЗРК Patriot

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