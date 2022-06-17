«Подчеркивали сами». США не будут против использования своего оружия для ударов по Крыму — разговор с израильским офицером 17 июня, 22:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською РСЗО Himars, которые будут поставлены в Украину (Фото:Европейская правда/Twitter)

Соединенные Штаты готовы предоставлять оружие для освобождения Крыма, ведь для всего мира — это украинская, а не российская территория, рассказал Радио НВ Игаль Левин, офицер армии обороны Израиля, военный аналитик.

— Вы в своем Telegram-канале пишете: «в лузеров не инвестируют». Можете нам подробнее об этом сейчас рассказать. Я так понимаю, это навеяно тем, что уже неоднократно западные партнеры подтверждают свою поддержку Украине и помогают оружием или хотя бы выражают намерения помогать оружием.

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— Макрон приехал в Украину, посмотрел на все эти руины и после этого сказал, что он несколько CAESAR еще даст. Здесь нет логики. Сначала дай CAESAR, чтоб можно было защищаться и не было руин. Казалось бы, нет логики. Нужно очень простую вещь понимать, я это писал у себя в блоге и так далее, что все эти страны Украину похоронили. Они не ожидали, что она сможет защищаться, сможет отстоять свой суверенитет и свою независимость. Теперь им нужно как-то считаться с этой реальностью. То есть, сопротивление Украины происходит вопреки, и им нужно как-то считаться. Как считаться. Просто сделать вид, что мы тут не причем.

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