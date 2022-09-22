«Мы должны дать Украине больше». Экс-посол США Йованович — о том, как агрессия России изменила Америку, и своем сценарии конца войны 22 сентября, 12:45 Эксклюзив НВ Главная ставка: экс-посол США в Украине Мари Йованович называет международную поддержку Украины в войне с Россией главным условием будущего демократии в мире. (Фото:NDU Audio Visual via Flickr)

Бывший посол США в Украине Мари Йованович — об российских угрозах применить ядерное оружие и степени влияния предстоящих выборов в США на поддержку Украины

Экс-посол США в Украине Мари Йованович с улыбкой смотрит в окно на дождливый Киев. Сюда она приехала после перерыва в несколько лет, по приглашению 17-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), что прошла в Киеве 9−10 сентября при поддержке Фонда Виктора Пинчука.

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Йованович признается НВ, что скучает по Украине, где прожила яркую часть своей жизни, впрочем, и достаточно сложную. На каденцию Йованович пришелся период наиболее напряженных отношений между Украиной и США, спровоцированный грязной борьбой экс-президента США Дональда Трампа против своих политических оппонентов. Тогда Йованович осталась верной принципам демократии и, несмотря на открытую критику ее работы действующим президентом, обвинения в ее сторону и последующую отставку, свидетельствовала на процессе о его импичменте.

Сегодня Йованович — преподаватель престижной в США Школы дипломатический службы Джорджтаунского университета.

Находясь в Киеве, она с удовольствием ответила на вопросы НВ.

— Все чаще сегодня говорят о применении Россией ядерного оружия в отношении Украины. Есть ли, по вашему мнению для России какие-либо выгоды применять его, или же это все же шантаж?

— У России есть традиционный инструмент запугивания мира — химическое и ядерное оружие. Люди с очень высоким статусом в России периодически обещают его применить, но они пока не сделали этого. Они также понимают, что использование такого оружия переведет войну на совершенно другой уровень эскалации, последствия будут жесткими, как заявил президент Байден. Вряд ли сегодня Россия в этом заинтересована. Россия постоянно представляет собой угрозу, но вряд ли она готова так стремительно ухудшать свое положение.

— Каковы ставки для США и всего мира в войне, которую Россия ведет в Украине?

— Американцы выбираю своих представителей в Сенат этой осенью, и они необязательно думают об Украине и войне, важность этого вопроса в повседневности не всегда очевидна. Но, в то же время, это главная международная проблема в сфере безопасности, с которой столкнулись не только Украина, но и США, целый мир. Для украинцев главный экзистенциальный вопрос — выживем ли мы сами, выживет ли нация в этой войне? Но и для американцев этот вопрос должен быть серьезным — сохраним ли мы наш мир в некоем подобии порядка, или же возможная победа России лишит нас любых правил, на каких этот мир строился? Весь привычный порядок отношений в мире исчезнет в случае победы России. Те, кто не считают достойным внимания войну в Украине, готовы ли они жить в мире, где побеждает Путин и ему подобные? Я бы такого точно не хотела. Это будет нелегко не только для украинцев, но и для европейцев, американцев, любой демократии. Поэтому американцам и европейцам важно поддерживать Украину не только потому, что украинцы отважно бьются и делают свою работу классно. Мы поддерживаем Украину, потому что это разумные и дальновидные действия по защите не только украинской национальной безопасности, но и нашей национальной безопасности. Мы должны понимать это.

— Главнокомандующий ВСУ генерал Залужный в своей программной статье о войне в Украине назвал главной, едва ли не экзистенциальной ценностью нынешнего российского режима безнаказанность — преступление без наказания. И мы видим, что президент РФ активно эту ценность культивирует. Согласны ли вы с этим?

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