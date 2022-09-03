Сроки окончания войны будет определять Украина, освобождая свои территории — Подоляк 3 сентября, 13:58 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что сроки окончания войны, как и будущий объем репараций РФ, будет определять только Украина, освобождая свои территории.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: „СВО будет завершена в срок“, „Запад отдаляет завершение СВО“. Кажется, они ничего так и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат России репараций», — заявил Подоляк.

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Ранее российский диктатор Владимир Путин назвал новую «цель» войны в Украине.

Во время открытого урока в Калининграде он подчеркнул, что на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, угрожающий России.

Министр обороны Сергей Шойгу признал, что наступление российских солдат на Украину замедлилось.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Путин до сих пор не отправил Шойгу в отставку, поскольку не хочет проводить кадровые перестановки в «трудное время».

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