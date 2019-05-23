Среди украинских военных провели опрос об их отношении к переговорам с «ДНР\ЛНР» — волонтеры Сегодня, 10:30 5231 Цей матеріал також доступний українською @54ombr/Facebook По данным волонтеров, опрос распространили в воинских частях 23 мая @54ombr/Facebook

Генеральный штаб ВСУ провел среди украинских военнослужащих опрос относительно их отношения к возможным переговорам с прокремлевскими террористическими организациями «ДНР\ЛНР», рассказали в фонде Вернись живым.

Как сообщается, соответствующий документ был распространен в разных воинских частях в четверг, 23 мая.

Фото: Вернись живым

«Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение военнослужащих относительно возможных переговоров с „ДНР\ЛНР“ и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психлогичного обеспечения (доложить — ред.) анализ изучение данного вопроса и возможные последствия указанного», — говорится в нем.

Согласно информации волонтеров, данный документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019, когда Генеральный штаб возглавлял Виктор Муженко, однако распространили его уже при новом руководителе Руслане Хомчаке, назначенном президентом Владимиром Зеленским на должность главы Генштаба 21 мая.