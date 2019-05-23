Среди украинских военных провели опрос об их отношении к переговорам с «ДНР\ЛНР» — волонтеры
Генеральный штаб
ВСУ провел среди украинских военнослужащих опрос относительно их отношения к возможным переговорам с прокремлевскими террористическими организациями «ДНР\ЛНР»,
рассказали в фонде Вернись живым.
Как сообщается,
соответствующий документ был распространен в разных воинских частях в четверг,
23 мая.
«Командирам
воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение
военнослужащих относительно возможных переговоров с „ДНР\ЛНР“ и в срок до 16:00
Согласно
информации волонтеров, данный документ был подписан и вступил в силу 18 мая
2019, когда Генеральный штаб возглавлял Виктор Муженко, однако распространили его
уже при новом руководителе Руслане Хомчаке, назначенном президентом Владимиром
Зеленским на должность главы Генштаба 21 мая.