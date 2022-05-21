Помешали спецслужбы. Некоторые украинские мэры взяли российские деньги и были готовы поднять флаг РФ — Давыдюк 21 мая, 19:24 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Микола Давидюк via Facebook)

Некоторые украинские городские головы взяли российские деньги и были готовы в начале войны поднять флаг РФ в населенных пунктах, уверяет политолог Николай Давыдюк.

Война России против Украины — главные события 21 мая

«Давайте честно. Некоторые мэры уже взяли деньги у россиян и готовы были поднимать флаг, но этого не произошло. Это говорит, что deep state (глубинное государство – ред.), о котором говорят на Западе, на Ближнем Востоке, у нас тоже есть. У нас есть государственные спецорганы, которые ориентируются исключительно на государство Украина, Киев у них единственная столица, они не двойные агенты. Они работают на государство, и это круто. Жаль, что это на 30 году независимости появилось», - рассказал Давыдюк в эфире Радио НВ.

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