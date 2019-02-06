Среди кандидатов в наблюдатели от ОБСЕ на выборах в Украине есть двое россиян Сегодня, 16:05 425 Цей матеріал також доступний українською EPA МИД Украины присутствия российских наблюдателей на выборах еще не одобрил EPA

В списке кандидатов в наблюдатели на президентских выборах в Украине от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе есть двое граждан России.

Об этом заявил спикер миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Райнер, передает Интерфакс-Украина.



В то же время он отметил, что МИД Украины этот список еще не утвердил.

"Мы действительно получили предложения 92 кандидатов из стран-членов ОБСЕ - двое из них из России. В соответствии с методикой БДИПЧ мы отправили этот список в МИД Украины. Насколько я понимаю, переговоры между БДИПЧ в Варшаве и МИД в Киеве продолжаются", - рассказал Райнер.

При этом он добавил, что среди 17 экспертов из основной команды наблюдателей представителей РФ нет.

Напомним, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине.