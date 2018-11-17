Спустя 17 лет. Смог ли понять Яценюк главную проблему Украины после высших постов в стране - ответ экс-премьера

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк в интервью Радио НВ ответил на вопрос, понял ли он главную проблему Украины после ряда ключевых должностей и почему модернизация страны продвигается медленно.

"При наличии политической воли можно сделать очень-очень многое. Проблем в Украине, как и во многих других странах, масса - нам не хватит и десяти часов эфира рассказать об этом. Воля, уверенность и желание - это путь к реальной победе, как бы ни было сложно. И никогда не сдаваться, поэтому я не сдамся", - сказал политик.

Ранее Яценюк рассказал, что после отставки с поста премьер-министра в 2016 году живет, в частности, на "проценты, дивиденды, роялти", а также за счет "сдачи имущества в аренду".

По словам экс-премьера, после отставки он "отходил от невероятно сложных двух лет работы" и "исполнял функцию чрезвычайного и полномочного посла", встречаясь с политиками Запада.

Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер политической партии Народный фронт. В разное время занимал, в частности, должности министра экономики, министра иностранных дел, исполняющего обязанности главы Национального банка и председателя Верховной Рады.

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