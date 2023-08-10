Дело о выезде за границу: суд обязал Дубинского носить электронный браслет и сдать загранпаспорт 10 августа, 12:46 Дубинского подозревают в подделке документов для выезда за границу (Фото:suspilne.media)

В четверг, 10 августа, нардепу Александру Дубинскому избрали меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца.

Соответствующее решение принято Печерским судом Киева, передает Суспільне.

Дубинский по требованию должен прибывать к следователю, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.



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Сам Дубинский просил перенести судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу о выезде за границу, потому что ему надо на заседание парламента.

По данным Комитета избирателей Украины, Дубинский есть среди нардепов, которые почти не голосовали, то есть не давили «за», «против» или «воздержался», за последние полтора года. Дубинский принял участие всего в 4% голосований.

3 августа правоохранители провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции Слуга народа из-за американских санкций.

7 августа Дубинский прибыл на повторный допрос в Госбюро расследований по делу о подлоге документов для выезда за границу. Первый допрос прошел 4 августа.

По сообщению Офиса генпрокурора, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение.

Однако, утверждают правоохранители, он не сопровождал отца — тот самостоятельно уехал, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем депутат.

8 августа Дубинскому объявили подозрение.