Дело о резонансном ДТП: нардеп Трухин заключил соглашение с прокурорами и признал вину 22 февраля, 15:21 Александр Трухин (Фото:www.facebook.com/aleksandrtrukhin40)

Народный депутат Александр Трухин, ставший фигурантом дела о резонансном ДТП, заключил соглашение с прокурорами, он признал свою вину в предложении взятки полицейскому.

«Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной… и обвиняемым Трухиным», — сказал прокурор на заседании Высшего антикоррупционного суда.

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Трухин и САП подписали соглашение в пятницу, 17 февраля. Согласно его условиям, депутат обязуется в течение месяца заплатить 6 миллионов гривен поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и Армия дронов.

Кроме того, депутат должен заплатить 68 тысяч гривен штрафа.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что Трухин лишится мандата.

По его словам, скоро в Раде будет «минус четыре» нардепа.

«То есть всего 405 депутатов. P. S. Да, в том числе потеряет мандат Александр Трухин (из-за заключения соглашения о признании виновности)», — написал он.

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, первым прибывшим на место ДТП и видео с его камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысяч, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

Позже в ДБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (Помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).

В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине Трухина и признан виновным в ДТП, был назначен штраф в размере 850 гривен .

22 декабря 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о резонансном ДТП с участием нардепа от Слуги народа Александра Трухина.