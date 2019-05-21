Спрашивал о Зеленском. Правозащитница рассказала о телефонном разговоре с Сенцовым Вчера, 16:07 306 Цей матеріал також доступний українською Release Oleg Sentsov / Звільнити Олега Сенцова via Facebook Баннер с фотографией Олега Сенцова на здании Европарламента в Брюсселе Release Oleg Sentsov / Звільнити Олега Сенцова via Facebook

Правозащитница и обозреватель МБХ Медиа Зоя Светова пообщалась по телефону с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым.

Сенцов рассказал ей, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки и занимается спортом, передает русская служба Радио Свобода.

В сообщении отмечается, что разговор Световой с Сенцовым должен был состояться 14 мая, в годовщину начала его голодовки. Но в этот день правозащитнице отказали в звонке, так как она указала не то время, в которое заключенным отряда, в котором находится Сенцов, разрешено разговаривать по телефону.

Сенцов рассказал Световой, что пишет рассказы и скоро должна выйти его новая книга. Они также обсуждали фильм, снятый по пьесе Сенцова Номера. Сенцов знает, что отрывки этого фильма должны показать этим летом на Одесском кинофестивале, так как переписывается с создателями фильма.

Светова рассказала, что у Сенцова был бодрый голос, он сказал, что у него все в порядке и интересовался новостями из России и Украины, в частности спрашивал у нее, что она думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница ответила ему, что, по ее мнению, новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание на Украине.

По ее словам, Сенцов не стал отвечать на это и «просто слушал», так как «ему была интересна эта информация».

На своей странице в Facebook Светова также написала, что Сенцов передавал всем большой привет и «особый привет Андрею Звягинцеву».

Напомним, Андрей Звягинцев несколько раз выступал в поддержку Олега Сенцова. В частности, во время голодовки Сенцова в 2018 году он присоединился к обращению российских режисеров к Владимиру Путину с призывом освободить Сенцова.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.