Перепалка в комитете Рады. Можно ли наказать депутата за дискриминацию

Высказывания народного депутата от группы Видродження Владимира Мисика может рассмотреть регламентный комитет Верховной Рады. Жалобу на него планирует подать внефракционный депутат Виктория Пташник, в адрес которой поступили противоречивые комментарии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По ее словам, высказывания Мисика - дискриминационные и такие, которым не место в украинском парламенте.

"Депутатам-женщинам просто не дают работать в Верховной Раде. Вместо того, чтобы аргументированно общаться и давать контрпозиции, мужчины позволяют себе нападения на женщин. В суд вряд подам, потому что на это нужны месяцы", - сказала Пташник.

Перепалка в комитете

"Феменизм не пройдет" или "женщины вносят потасовку в наш мужской коллектив" - цитаты народного депутата от группы Видродження Владимира Мисика.

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Спор между народным депутатами произошел во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Во время обсуждения одного из законопроектов, Пташник предлагала свои правки, в свою очередь Мысык сделал ей замечание.

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Как отметил Владимир Мисик, Пташник очень эмоционально выражала свою точку зрения при обсуждении документа. Никто не собирался дискриминировать присутствующих по половому признаку, заявил Мисик. По словам депутата, он уважительно относится к женщинам и не хотел никого обидеть.

Можно ли подать в суд за дискриминацию

В выражениях Мисика есть все признаки дискриминации, но из-за несовершенного законодательства в суд можно подать только за унижение чести и достоинства, объяснила глава Лиги защиты прав женщин Гармония равных Александра Голуб.

В Уголовном кодексе есть статья за дискриминацию, но это слишком суровое наказание

В Уголовном кодексе есть статья за дискриминацию, но там предусмотрено слишком строгое наказание, а в административном кодексе такой статьи нет, поэтому просто наложить штраф невозможно, отметила Голуб.

"В Уголовном кодексе статья 161. Штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов. Лишение свободы на срок до 5 лет. Есть даже такая санкция, как лишение права занимать определенные должности до 3 лет", - рассказала Голуб.

В украинском парламенте есть проблемы с поведением депутатов, говорит эксперт по этикету протокола Фарид Сафаров. Он рассказал, что в западных странах даже если политики переходят на личности, то они ведут ведут себя сдержанно и без эмоций. В Верховной Раде этих эмоций много, добавил Сафаров.

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине до сих пор существует дискриминация женщин. На себе ее испытывают женщины из разных сфер и различного социального статуса.