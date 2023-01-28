Это вредит обмену. Лубинец призвал публично не называть фамилий пленных 28 января, 07:57 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Родственникам военнопленных не стоит называть их фамилий, чтобы не усложнять работу по возвращению защитников в Украину, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире 1+1.

«Я обращаюсь ко всем родственникам, мы очень просим: да, надо говорить о том, что РФ держит наших героев и героинь. Но как только вы называете конкретные фамилии, вы должны понять, что это усложняет нам нашу работу. Привлекайте внимание к процессу, к тому, что РФ нарушает Женевские конвенции – не называя конкретных фамилий», – сказал омбудсмен.



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Он добавил, что люди могут рассказывать об условиях, при которых защитники попали в плен. Однако нельзя говорить о количестве украинских пленных, потому что оккупанты могут это использовать в собственную пользу.

13 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о проведении третьего раунда переговоров с представительницей страны-агрессора РФ Татьяной Москальковой в Турции. Речь шла о возвращении военнопленных и освобождении гражданских заложников.

Позже Москалькова заявила, что не обсуждала с Лубинцем обмен пленными, поскольку, по ее словам, этим занимается Минобороны.