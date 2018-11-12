Спикером МИД Украины назначена Катерина Зеленко

МИД Украины назначил новым спикером ведомства Катерину Зеленко, котрая на этом посту сменит Марьяну Бецу.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

"Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря, как Марьяна Беца. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия...Рад представить вам Катерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию. Добро пожаловать на борт", - написал Климкин в Twitter.

Дуже непросто відривати від серця таку речницю @Mariana_Betsa. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!



Радий представити вам @KaterynaZelenko, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board???? pic.twitter.com/zXVWBgqFJm — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 ноября 2018 г.

13 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил спикера МИД Украины Бецу послом Украины в Эстонии.