12 ноября 2018, понедельник

Спикером МИД Украины назначена Катерина Зеленко

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Катерина Зеленко и Павел Климкин
@PavloKlimkin

Катерина Зеленко и Павел Климкин

МИД Украины назначил новым спикером ведомства Катерину Зеленко, котрая на этом посту сменит Марьяну Бецу. 

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин.

"Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря, как Марьяна Беца. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия...Рад представить вам Катерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию. Добро пожаловать на борт", - написал Климкин в Twitter. 

13 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил спикера МИД Украины Бецу послом Украины в Эстонии.

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