Спикер Верховной Рады подписал постановление о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию

Обращения Верховной Рады будет направлено в норвежский Нобелевский комитет

В четверг, 27 сентября, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о выдвижении незаконно удерживаемого Кремлем украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Только что подписал постановление парламента о Заявлении Верховной Рады Украины в Нобелевский комитет относительно выдвижения кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира", - написал Парубий.

Щойно підписав Постанову Парламенту @verkhovna_rada про Заяву Верховної Ради України до Нобелівського комітету @NobelPrize щодо висунення кандидатури Олега #Сенцов на здобуття Нобелівської премії миру. Вірю,що ми звільнено Олега з російського полону #FreeSentsov #saveOlegSentcov pic.twitter.com/tfSQjZfsvx — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 27 сентября 2018 г.

Теперь парламентское обращение будет направлено в норвежский Нобелевский комитет.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины предложила выдвинуть украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В мае 2018 года украинский режиссер объявил голодовку. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

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При этом Сенцов отказывается прекращать голодовку, несмотря на все призывы.

В то же время состояние его здоровья из-за этого все больше ухудшается.