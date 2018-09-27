27 сентября 2018, четверг

Спикер Верховной Рады подписал постановление о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Обращения Верховной Рады будет направлено в норвежский Нобелевский комитет

Обращения Верховной Рады будет направлено в норвежский Нобелевский комитет

В четверг, 27 сентября, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о выдвижении незаконно удерживаемого Кремлем украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Только что подписал постановление парламента о Заявлении Верховной Рады Украины в Нобелевский комитет относительно выдвижения кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира", - написал Парубий.

Теперь парламентское обращение будет направлено в норвежский Нобелевский комитет.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины предложила выдвинуть украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В мае 2018 года украинский режиссер объявил голодовку. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

При этом Сенцов отказывается прекращать голодовку, несмотря на все призывы.

В то же время состояние его здоровья из-за этого все больше ухудшается.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове