14 сентября 2018, пятница

Спикер УПЦ КП: Вселенский патриарх не восприимчив к давлению Москвы

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Вселенский патриарх Варфоломей I

Вселенский патриарх Варфоломей I

Спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что вселенский патриарх Варфоломей I не восприимчив к давлению со стороны России из-за его решения о провозглашении автокефалии Украинской церкви.

"Вселенский патриарх сказал о том, что никому и никогда Константинопольская патриархия своих прав в Украине не передавала, и в канонический способ эти права никому другому не были отданы. [...] Патриарх Варфоломей не поддается давлению. Так же, как и патриарх Филарет не поддается давлению", - сообщил он в эфире Радио НВ.

Напомним, 27 июля патриарх Варфоломей в послании президенту Украины Петру Порошенко ко дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины подтвердил свое решение предоставить украинской церкви Томос об автокефалии

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года

В свою очередь, в Русской православной церкви заявили, что разорвут евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ. 

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