«Сама создала псевдореспублику, сама назначила послов». Спикер МИД Украины назвал Россию «страной кривых зеркал» 6 мая, 20:04 Цей матеріал також доступний українською Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал Россию «страной кривых зеркал» после назначения «послом» квази-республики «ЛНР» в России бывшего пресс-секретаря Виктора Януковича.

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«Страна кривых зеркал. Россия создала псевдореспублику. Она же назначила сама себе послов», — написал он в Facebook.

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Он подчеркнул, что российских так называемых «дипломатов» будет ждать строжайшая ответственность, как и остальных предателей.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР» — оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Так называемым «послом» псевдореспублики «ЛНР» в России стал один из главарей боевиков Родион Мирошник, бывший пресс-секретарь Виктора Януковича и бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.

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