Спикер МИД: 13 выдворяемых российских дипломатов являются сотрудниками спецслужб РФ

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила о том, что существует веские доказательства того, что 13 выдворяемых из Украины российских дипломатов являются сотрудниками спецслужб Российской Федерации.

Соответствующее заявление она сделала в эфире Радио НВ.

"В данный момент было принято решение насчет 13 сотрудников [дипломатической службы РФ], которые, как показывают доказательства, бесспорно были сотрудниками соответствующих спецслужб Российской Федерации", — сообщила она.

Напомним, что ранее украинские власти приняли решение выдворить 13 российских дипломатов из Украины из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Следствие Великобритании установило, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в СССР в 1970-х годах. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.