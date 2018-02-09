Спикер грузинского парламента: Саакашвили арестуют сразу по прибытии в Грузию

Лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили арестуют в случае его экстрадиции в Грузию, заявил спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе во время визита в США, пишет Интерфакс-Украина.

"Что касается экстрадиции Михеила Саакашвили, то в Грузии его ожидает арест. С политической точки зрения нас не интересует, где будет Саакашвили - в Грузии или Украине. В нашей стране состоялся судебный процесс против него, есть судебное решение, которое предполагает арест Саакашвили при появлении на территории Грузии", - пояснил он.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получит возможность на добровольную или принудительную депортацию в выбранную им страну, если ему окончательно откажут в предоставлении политического убежища в Украине. Его также могут экстрадировать в Грузию.

В отношении политика украинские правоохранители ведут расследование по подозрению в получении финансовой поддержки от беглого олигарха Сергея Курченко.

Тбилисский городской суд признал бывшего президента страны Михеила Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Политик заочно приговорен к трем годам лишения свободы по "делу Сандро Гиргвлиани".