Спич-баттл. Как лидеры президентской гонки дебатировали на Украинском завтраке в Давосе Сегодня, 08:13 425 Цей матеріал також доступний українською Михаил Палинчак / АП Участие президента Порошенко оставалось интригой до последнего Михаил Палинчак / АП

Автор Ольга Духнич

Миллиардер Виктор Пинчук на Украинском завтраке в Давосе подал своим гостям острое украинское блюдо - сразу трех лидеров президентской гонки. На глазах у публики они говорили о своих надеждах и обменивались шпильками, пишет в репортаже из Швейцарии журнал Новое Время.

Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Анатолий Гриценко стали гостями события, которое в рамках Всемирного экономического форума уже 15 лет проводит фонд украинского миллиардера и филантропа Виктора Пинчука.



Собрать трех кандидатов-фаворитов в одном месте для организаторов завтрака оказалось делом не из легких. Если фамилии Тимошенко и Гриценко были заявлены в программе изначально, то участие президента Порошенко оставалось интригой до последнего.

Пока в арендованном для мероприятия зале отеля официанты деловито расставляют на столах за­куски и напитки, в фойе становится все многолюднее.

В зал входят легендарные украинские боксеры братья Кличко. Пока Владимир фотографируется с поклонниками его спортивных талантов, к киевскому мэру Виталию Кличко протискивается НВ и просит назвать кандидата, которого тот готов поддержать во втором туре выборов. Ответить на неудобный вопрос городской голова не решается, но уверенно заявляет, что уж точно не поддержит Владимира Зеленского.

Ответить на неудобный вопрос мэр Киева не решается, но уверенно заявляет, что уж точно не поддержит Владимира Зеленского

"Когда он обращается к избирателям с предложением написать вместе его предвыборную программу, это напоминает мне пилота, который обращается к пассажирам за советом, как ему вести самолет, - иронизирует Виталий Кличко. - Так вот, я не хочу быть пассажиром этого самолета".

Из иностранных гостей одним из первых на завтрак прибывает Андерс Фог Расмуссен, бывший генсек НАТО и советник президента Порошенко. Его появление вызывает заметный ажиотаж среди журналистов, ведь накануне в Киеве во время своего предвыборного шоу Юлия Тимошенко демонстрировала его видеообращение, которое многие расценили как поддержку лидера Батькивщины.

"Я сохраняю нейтралитет, и мое видеообращение к украинцам - всего лишь поддержка проевропейского вектора движения Украины, - развеивает иллюзии Расмуссен. - Оно доступно для скачивания всем кандидатам".

Анатолий Гриценко и Юлия Тимошенко

Когда все расселись по местам, по традиции слово взял хозяин мероприятия Виктор Пинчук. После нескольких общих фраз, сказанных по‑английски, он пригласил на сцену модератора встречи - ведущего CNN Фарида Закарию. Известный журналист, неплохо разбирающийся в украинской политике, по признанию большинства участников завтрака, стал едва ли не самой яркой его фигурой.

Предвыборный баттл начал Гриценко. Поприветствовав аудиторию тоже на английском, он спешно перешел на украинский и предложил присутствующим в зале помечтать о будущем Украины. Впрочем, тут же оговорился, что сам он не мечтатель, а военный и главной своей задачей видит избавление Украины от роли вечной жертвы российской агрессии.

Анатолий Гриценко и экс-госсекретарь США Джон Керри / Фото: Сергей Ильин / Фонд Виктора Пинчука

Тут Гриценко перешел к своим предвыборным обещаниям. Экономическую политику он пообещал вести так, чтобы разница в качестве жизни между основной частью Украины и ее оккупированными территориями напоминала разницу между жизнью в Южной и Северной Кореях.

Успех будет не завтра, а послезавтра, мы только заложим его фундамент

"Успех будет не завтра, а послезавтра, мы только заложим его фундамент", - предупредил о неспешности успехов Гриценко, в то время как его соперница Тимошенко еще в Киеве успела посулить кардинальные преобразования страны в первые президентские 100 дней.

Выступавшая вслед за Гриценко Тимошенко в общих чертах обрисовала для интернациональной аудитории ситуацию в Украине, отказавшись по такому случаю от своего любимого термина "зубожіння" в пользу менее трагичного "хаос". Она призвала не искать доброго царя, которым без обиняков назвала Гриценко, а менять украинскую Конституцию так, чтобы максимально усилить парламентскую республику.

Процитировала Тимошенко и интеллектуальный бестселлер семилетней давности Почему одни страны богатые, а другие - бедные, назвав одним из условий успеха Украины под ее началом сильные и сбалансированные государственные институты.

Услышав название знакомой книги, оживился и Закария. И припомнив второе указанное ее авторами условие процветания стран - свободу государственных институтов от коррупции, поинтересовался у Тимошенко, как она, будучи долгое время частью коррупционной системы власти в Украине, собирается эту проблему решать.

Модератор дискуссии Фарид Закария и Юлия Тимошенко / Фото: Сергей Ильин / Фонд Виктора Пинчука

"Если я коррупционный политик, то что же меня коррупционер Янукович в тюрьму кинул? - немного сбившись от неожиданного вопроса, повернулась Тимошенко к Закарии. — И почему нынешний президент страны в преступном правительстве Януковича занимал самый коррупционный пост - министра экономики?"

Не увидев в глазах Закарии понимания, кандидат в президенты покинула сцену, поставив в своем выступлении жирную смысловую точку. "В общем, слава Украине!" - воскликнула она.

Петр Порошенко

Завершение украинской части завтрака ознаменовалось появлением президента Петра Порошенко. Пройдя к сцене, Порошенко демонстративно поздоровался со всеми гостями центрального стола, кроме своих прямых оппонентов - Тимошенко и Гриценко. И сразу на хорошем английском перешел к первым итогам форума — подписанию крупного инвестиционного соглашения по проекту ветровой энергетики Сиваш с французской компанией Total на сумму $200 млн.

Порошенко поздоровался со всеми гостями центрального стола, кроме своих прямых оппонентов - Тимошенко и Гриценко

Порошенко говорил об угрозе российского вмешательства в украинские выборы, среди своих достижений упомянул полученный объединенной украинской церковью томос, а затем вспомнил о борьбе с коррупцией, которую он намерен продолжать.

Не обошелся президент и без шпилек в адрес оппонентов. Так, Гриценко, выступающему против нынешнего формата Минских соглашений, он напомнил, что противники этого формата своими действиями могут снять Россию с болезненной санкционной иглы. А своему главному оппоненту Тимошенко намекнул, что те, кто приходят к власти на популистских обещаниях, как недавно свергнутый президент Венесуэлы Мадуро, закончат с таким же результатом.

"Сам он, как Мадуро", - не осталась в долгу Тимошенко.

Реакция публики

"И все же мы видим, что Украина идет по пути демократических выборов, кандидаты в президенты, невзирая на противоречия, могут собраться в одном зале и говорить друг с другом", - осторожно комментировал происходящее в кулуарах завтрака Закария.

Иностранные гости мероприятия о выборах в Украине говорили дипломатично, стараясь не наступать на самые скользкие места.

"Выборы в Украине - уже не внутриполитическое украинское событие, их значение намного больше", - отметил госсекретарь США при Бараке Обаме Джон Керри.

Тут же экс-госсекретарь упомянул угрозу популизма, охватившего весь мир.

Говорить о персоналиях нынешних кандидатов оба политика сочли некорректным.

"Главное, чтобы украинцы сделали свой выбор свободно и ответственно, понимая, что им с этим выбором жить следующие пять лет", - говорил Керри журналистам уже в кулуарах завтрака.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года.