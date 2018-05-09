Спецпредставитель США: Российские войска - единственная причина военного конфликта на Донбассе

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Причиной военного конфликта на Донбассе Волкер назвал наличие там российских военных

Причиной военного конфликта на Донбассе Волкер назвал наличие там российских военных

На Донбассе нет внутреннего конфликта, а следовательно и оснований для "гражданской войны", заявил в интервью Голосу Америки спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Причиной военного конфликта на Донбассе он назвал наличие там российских военных.

"Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск", - сказал Волкер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на оккупированной территории Донбасса в разные периоды находилось 2,5-10 тыс. российских военных. Кроме того, там воюют почти 50 тыс. так называемых "российских добровольцев", которые были набраны через российскую мобилизационную систему. Порошенко также заявил, что по данным украинской стороны до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Во время боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли 3332 человека, свидетельствуют данные Минобороны. Кроме того, по данным ООН, погибли 2540 гражданских лиц.

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