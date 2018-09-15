Спецпредставитель ОБСЕ: Признание региональной специфики - единственный путь уменьшить напряжение в украинском обществе

Фраттини подчеркнул, что в условиях украинской региональной специфики ошибки в управлении могут повлечь очень серьезные последствия

Спецпредставитель ОБСЕ и экс-глава МИД Италии Франко Фраттини заявил НВ, что для того, чтобы снизить напряжение в обществе, Украине необходимо признать региональную специфику.

"При всем уважении к авторитету центральной государственной власти, признание региональной специфики - единственный путь уменьшить напряжение в обществе... Только так Украина сможет реализовать свой огромный экономический и культурный потенциал", - подчеркнул он.

Фраттини отметил, что в рамках границ украинского государства существуют различные группы со своими взглядами, языками и менталитетом и ошибки в управлении могут повлечь за собой очень серьезные последствия.

"Мы уже наблюдаем это в юго-восточном регионе страны, где население не первый год живет в условиях войны", - считает спецпредставитель ОБСЕ.

Фраттини также упомянул, что европейские государства тоже сталкиваются с деликатными ситуациями из‑за проблемы меньшинств - этнических, а также тех, кто имеет альтернативное видение политического развития страны.

Читайте полный текст материала о главных вызовах, с которыми столкнутся украинские власти в ближайшие пять лет в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года