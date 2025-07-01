Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании спецтрибунала для РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение должно быть оперативно ратифицировано (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 1 июля, подписал документы для ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

«Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала», — написал глава государства в Telegram.

Зеленский заявил, что поручил как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады необходимые законодательные изменения, чтобы со стороны Украины все было обеспечено для полной реализации соглашения о создании трибунала.

Президент Украины призвал народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно.

Он отметил, что также ожидает быстрого представления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института.

«Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни», — добавил Зеленский.

25 июня Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины.

Спецтрибунал для РФ — что известно

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Инфографика: NV

22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.

14 мая 2025 года Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.