Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о ратификации соглашения по спецтрибуналу для РФ

В Верховную Раду поступил законопроект о ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины . Об этом в Facebook во вторник, 1 июля, написал спикер Рады Руслан Стефанчук.

«Это является обязательным условием для того, чтобы соглашение, подписанное 25 июня 2025 года в Страсбурге, вступило в силу в соответствии с Законом Украины „О международных договорах Украины“…Создание специального трибунала станет важным шагом для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины», — написал Стефанчук.

Как добавил спикер, Рада рассмотрит этот законопроект на ближайшем пленарном заседании.

1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

25 июня Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины.

Фото: NV

Спецтрибунал для РФ — что известно

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.

14 мая 2025 года Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.