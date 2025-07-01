Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о ратификации соглашения по спецтрибуналу для РФ
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада Украины / Telegram)
В Верховную Раду поступил законопроект о ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом в Facebook во вторник, 1 июля, написал спикер Рады Руслан Стефанчук.
«Это является обязательным условием для того, чтобы соглашение, подписанное 25 июня 2025 года в Страсбурге, вступило в силу в соответствии с Законом Украины „О международных договорах Украины“…Создание специального трибунала станет важным шагом для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины», — написал Стефанчук.
Как добавил спикер, Рада рассмотрит этот законопроект на ближайшем пленарном заседании.
1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
25 июня Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины.
Спецтрибунал для РФ — что известно
В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.
Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.
17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.
22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.
14 мая 2025 года Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.