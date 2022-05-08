Пять попыток убить Украину. Почему путинская «спецоперация» является истинным проявлением русского глубинного государства

Россия стала империей благодаря поглощению Украины, но так не смогла уничтожить украинскую идентичность. НВ собрал данные о наиболее драматичных периодах в истории борьбы с русским империализмом

Россия стала империей благодаря поглощению Украины, но так не смогла уничтожить украинскую идентичность. НВ собрал данные о наиболее драматичных периодах в истории борьбы с русским империализмом

Последние несколько веков украинцы противостоят российскому гнету. Удивительно, но события из прошлого во многом повторяют сегодняшнюю политику русских оккупантов по отношению к Украине.

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Просматривается и эволюция в восприятии русскими Украины как отдельной общности. Сначала стремились договориться, ассимилировать украинские элиты и народ. Но всякий раз скатывались к пониманию того, что остановить национальное возрождение и стремление украинцев жить в отдельном государстве можно лишь с помощью геноцида и массовых репрессий. Бросается в глаза и широкая поддержка империалистической политики со стороны российского общества и довольно жалкий масштаб протестов против войны на уничтожение Украины.



Украинцы прошли тяжелый путь борьбы за независимость и близки к тому, чтобы навсегда отбить притязания русских победой в этой войне.



НВ напоминает о главных страницах истории: как русские пытались уничтожить Украину

1. Демилитаризация. Окончательное уничтожение Сечи (1775)



Екатерина ІІ отдала приказ уничтожить Сечь, чтобы козацкая старшина не помышляла об автономии / Фото: НВ/Alina Zhylko

При императорском дворе Екатерины ІІ решили ликвидировать административный и военный центр Гетманщины — Новую Сечь. Спустя несколько месяцев план реализовал главнокомандующий имперскими войсками серб Петр Текель. Возвращаясь с турецкого похода, превосходящие силы русских окружили укрепление Новой Сечи. Учитывая неравные силы, кошевой атаман Петр Калнышевский решил сдаться. На месте оставалось несколько тысяч воинов. Участвующие в походе козаки вернулись в зимовники. Получив ключи от Сечи, русские разрушили военное поселение, арестовали казацкую старшину, вывезли золото и распустили Запорожское войско. Гетманщина, которая находилась в составе Российской империи на правах автономии (с 1654) осталась без вооруженных сил. На украинских землях ввели рекрутскую повинность — 25 лет службы в русской армии и рабство — крепостное право, как в остальной России.



Вскоре Екатерина издала манифест, в котором известила о причинах ликвидации военного поселения козаков: «Запорожская Сечь окончательно разрушена, с искоренением на будущее и самого названия запорожских казаков, за оскорбление нашей императорской величности».





Последний гетман козацкого государства Кирилл Разумовский, который считался лояльным к императрице, вступил вступил в политический союз с козацкой старшиной. Узнав об этом, императрица заставила Разумовского добровольно отречься от гетманского титула. Сам титул упразднили.

Одной из причин жесткой ликвидации Сечи, по мнению историка Алексея Сокирко, было стремление старшины укрепить автономию, чтобы возвести барьеры перед дальнейшей интеграцией Гетманщины в состав Российской империи. Хоть украинские элиты и не смогли сохранить автономию, они сумели вмонтироваться в борьбу придворных петербургских групп и научилась пользоваться инструментами подкупа, влияния и временными союзами на свою пользу.

Алексей Миллер, доктор исторических наук из Европейского университета Санкт-Петербурга в интервью ПостНауке рассказал, что Гетманщина перешедшая под протекторат Московского царства, «изменила баланс сил в этом регионе Европы», чем заложила основу для становления Российской империи. Государство усилилась целой когортой светских и церковных деятелей из Украины. Например, именно киевский богослов Феофан Прокопович подсказал Петру І переименовать Московское царство в Россию.



Миллер говорит, что к концу 18-го века Российская империя успешно решила вопрос инкорпорации элиты Гетманщины. Козацкая старшина получила от Российской империи то, что не могла получить от Речи Посполитой. Речь о жалованной грамоте дворянству.



Историк Сокирко для Історії без Міфів напомнил, что после формальной ликвидации институтов Гетманщины на унификацию украинских территорий с остальной Россией ушли десятилетия. Жители Гетманщины имели более сложное общество с самоуправлением городов и судебным правом. К моменту окончательного превращения Украины в губернию, подоспел следующий исторический этап — Движение за национальное возрождение. Одним из его центров стало объединение интеллигенции Старая (Киевская громада), а воплощением духа — поэт Тарас Шевченко.



2. Денацификация. Стремление империи превратить украинцев в малороссов



Гонения украинского языка стало следующим этапом уничтожения украинской общности внутри Российской империи / Фото: НВ/Alina Zhylko

Следующим пунктом поглощения украинских земель Россией стала русификация. В имперской прессе того периода появилась публикация, которая пояснила русификацию как стремление «выровнять» Северо-запад России с остальными губерниями.



Разнообразные притеснения против украинского языка стали основным инструментом. В империи его тогда называли «малороссийским наречием». В конце XІX столетия царское правительство учредило медаль За обрусение окраин России. Награжденные ею получали доплату — пять рублей ежемесячно. За один рубль можно было купить мешок картофеля. Император Александр III запретил даже называть младенцев после крещения украинскими именами.



Наиболее губительные документы царского правительства, относящиеся к эпохе русификации — это Валуевский циркуляр и Эмский указ. Министр Валуев издал тайный приказ о запрете печати на украинском языке научной литературы, а художественные произведения подлежали особой цензуре.



Известная фраза из Валуевского циркуляра звучала так: «Никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может…».





В тот период Петербург развернул русификацию, как обязательный элемент грядущей реформы по отмене крепостного права, включавшей обучение сельских жителей грамоте.

Эмский указ оказался еще более жестким. Вновь вспыхнувшее польское восстание, обременяло имперское правительство вопросом национальных меньшинств. Данный указ запрещал публиковать оригинальные произведения на украинском языке или переводы, проводить театральные представления и концерты на украинском языке. Даже печатать слова песен в нотных тетрадях по-украински было запрещено.

Цензоры потрудились запретить ввоз любых книги на украинском, поскольку правительство придавало особое значение развитию украинского движения в Галичине, где печать на украинском была разрешена. Проповеди на украинском тоже оказались вне закона. Кстати, их по охвату аудитории можно в чем-то сравнить с телевидением в ХХ веке. Было запрещено преподавать на украинском в Киево-Могилянской академии и в воскресных школах.



К тому времени, на территории современной Украины появилось поколении небогатой образованной украинской интеллигенции, которая стали творцами Национального освободительного движения Украины в Российской империи и Галичине. Этими людьми руководили романтические идеи европейской Весны народов, умноженные на историю свободолюбивого козачества. В Российской империи их, в общем, называли нейтрально «украинофилами», а великорусских шовинистов «южно русскими сепаратистами», а в Галичине — русинами.



Из наиболее известных организаций стоит упомянуть Старую Громаду, представленную Владимиром Антоновичем, Николаем Лысенко, Михаилом Старицким, Павлом Чубинским и др. Организация была запрещена Эмским указом. К тому периоду принадлежит стихотворение Чубинского «Еще не умерла Украина». На одной из студенческих вечеринок в Киеве, Чубинский услышал сербскую песню «Весе српская застава», удалился в соседнюю комнату и вернулся оттуда с готовым текстом. Спустя 130 лет этой поэзии было суждено стать национальным гимном. Автора сослали в Архангельскую область «за вредное влияние на умы простолюдинов», где тот сделал успешную карьеру колониста-этнографа в географическом обществе России.



Еще раньше царское правительство разогнало Кирилло-Мефодиевское братство, осудив всех его участников, включительно с их единомышленником — поэтом Тарасом Шевченко. По официальной версии на него состряпал донос студент по фамилии Петров. «С любимыми стихами в Малороссии могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о мнимом блаженстве времен гетманщины, о счастии возвратить эти времена и о возможности Украйне существовать в виде отдельного государства», — говорилось в доносе. Шевченко отправили «в солдаты» в Оренбург, с пометкой «из-за крепкого телосложения», но запретили писать и рисовать. К тому времени, первое издание Кобзаря уже было опубликовано.



3. Специальная военная операция-1918. Национально-освободительная война (1917−1921)

После февральской революции в России с отстранением династии Романовых (царя Николая ІІ) от власти, в Киеве украинские организации потребовали автономии Украины, украинского языка в школах и создания административных судов. Это положило начало Украинской революции.



На Софиевской площади Киева регулярно проходили многотысячные манифестации и в других крупных городах под лозунгом автономии Украины. Делегаты со всей Украины избрали национальный парламент Центральную Раду, а главой избрали профессора истории Михаила Грушевского. Вначале политической карьеры, всеми уважаемый ученый придерживался линии, что Украина должна остаться на правах автономии в составе обновленной Российской Федерации. Другой лагерь представляли самостийныки во главе с Николаем Михновским, желающие провозгласить независимость. Грушевский пытался лавировать между между этими группами и добился признания власти Центральной Рады перед Временным правительством России (ІІ универсал).



Все карты Грушевскому спутала Октябрьская революция 1917 года под предводительством Владимира Ленина.



Большевистское правительство объявило Центральной Раде ультиматум. Его подготовили Ленин, нарком иностранных дел Лев Троцкий и нарком национальностей Иосиф Сталин: «Мы обвиняем [Центральную] Раду в том, что она, прикрываясь национальными фразами, ведет двусмысленную буржуазную политику. Становясь на этот путь неслыханной измены, вынудила бы нас объявить, без всяких колебаний войну ей, если бы она уже вполне формально [была] признанным органом высшей государственной власти».



Центральная рада отвергла ультиматум. Тогда же военный министр УНР Симон Петлюра заявил: «Большевики концентрируют свое войско для разгрома Украинской республики … Первые эшелоны из Гомеля подходят в Бахмач». Эшелоны красноармейцев заняли Харьков и разоружили там военных УНР. Центральная рада в условиях вторжения большевиков провозглашает независимость УНР от России (IV Универсал). В феврале Киев был взят семитысячным отрядом боевиков Михаила Муравьёва после пятидневного артиллерийского обстрела. Бойцов УНР насчитывалось около 2 тыс.



Правительство УНР выехало на Волынь. На остальной территории Украины была установлена ​​власть советов. Использовав дальнейшую военную слабость и неорганизованность большевиков, УНР заключила договор с Четверным союзом (Брест-литовский), который сами немцы называли «мир в обмен на хлеб».



Германия и Австро-Венгрия обеспечили себя украинским продовольствием в обмен на военную защиту УНР.



К власти в Украине пришел прогерманский гетман Павел Скоропадский, установивший в стране монархию. Он распустил Центральную раду. Через восемь месяцев, к концу 1918 года, Скоропадский отрекся от власти под давлением Директории (Симон Петлюра).

К тому времени, на территории Украины велась война «всех против всех» между отрядами УНР, большевиками, белой гвардией, Польшей и махновцами.

Несмотря на сложное положение на фронтах, в Киеве 22 января 1919 года провозгласили объединение УНР и ЗУНР в соборную Украину. Акт имел символическое значение, ведь ЗУНР практически была оккупирована Польшей, а УНР — большевиками и белогвардейцами.

В марте 1919 года в Харькове советы провозгласили марионеточное государство Украинскую социалистическую республику (УССР), а к июню власть Директории распространялась всего лишь на несколько районов вокруг Каменец-Подольского. Летом Директория совершила неудачную военная попытку отбить Киев у белогвардейцев. Сам Петлюра позже назвал ее Киевской катастрофой.

В ноябре 1919 года украинским властям пришлось покинуть и Каменец-Подольский, поскольку на следующий день в город вступили поляки. Правительство УНР с Петлюрой по договоренности с поляками приютили в Польше. Остатки армии УНР разоружили.

Весной 1920 года Петлюра совершил последнюю попытку вернуть украинские земли под контроль Директории. Он заключил непопулярный союз с президентом Польши Пилсудским. Польская армия и УНР развернули совместную наступательную операцию и взяли Киев. Однако Красная армия смогла не только отбиться, но развить контрнаступление на запад.

Петлюре и правительству УНР вновь пришлось покинуть Украину и осесть в Тарнове (Польша). С этого времени правительство УНР действовало в эмиграции.

Советско-польская война ( 1919−1921) затянулась. Полякам пришлось отбиваться от советов. Им удалось разбить Красную армию лишь под Варшавой. Смертельный удар красноармейцам нанесла дивизия генерала УНР Марка Безручко.

В 1919 году согласно Версальскому мирному договору об окончании Первой мировой войны, украинские земли были поделены между Польшей и УССР.

Война на территории Украины завершилась окончательно с подписанием Рижского договора (1921) между Польшей и советской Россией и УССР. Территория Украины разделялась по реке Збруч. Галичина вошла в состав Польши. Правительство УНР не было допущено к переговорам.

Национально-освободительная война закончились неудачей.

22 августа 1992 произошло знаковое событие для украинской государственности. Президент УНР в изгнании Николай Плавюк сложил полномочия в Киеве и передал первому независимому президенту Украины Леониду Кравчуку клейноды УНР и грамоту о правопреемстве: «Слагая полномочия, мы заявляем, что провозглашена 24 августа и утверждена 1 декабря 1991 народом Украины Украинское Государство и является правопреемницей Украинской Народной Республики.

Кравчук тогда заявил, что Украина ведет свою государственную биографию со времен Киевской Руси, Казацко-Гетманского государства и УНР.

4. Деукраинизация. Голодомор и Расстрелянное возрождение (1932−1937)

Голодомор и массовые репрессии не смогли уничтожить Украину. Следующее поколение все равно продолжило борьбу за независимость / Фото: НВ\Alina Zhylko

Наиболее драматичный эпизод в украинской современной истории по количеству жертв и масштабу потрясений.

Сначала советская власть, в условиях новой экономической политики (НЭП), в 1920-ые способствовала развитию украинского языка и культуры. Партия намеревалась таким способом глубже укоренить коммунистические лозунги в сознании украинцев. В промышленных городах смелей заговорили по-украински.

Центром возрождения украинской культуры стал Харьков, где сконцентрировалось новое поколение творческой интеллигенции.

Свободная Академия Пролетарской Литературы (ВАПЛИТЕ) объединила Николая Хвылевого, Владимира Сосюру, Павла Тычину, Николая Кулиша, Петра Панча, Николая Бажана и Юрия Яновского. Объединение начало литературную дискуссию 1925−1928 гг., доказав необходимость национальной, украинской литературы, ориентированной на Европу, а не Россию.

Хвылевому принадлежит авторство известного лозунга « Прочь от Москвы», который через 100 лет использовал один из украинских кандидатов на должность президента. Тогда писатель так объяснял собственную фразу: «Совершенно не потому, что мы якобы эту литературу не любим, а потому, что мы органически не можем на ней воспитываться… русская литература тяготеет над нами, как хозяин положения, приучающий нашу психику к рабскому подражанию. А искусство не может подражать, потому что это была бы его смерть».

В начале 1930-х большевики начали активно тормозить развернутую ранее политику украинизации. На писателей, художников и профессуру посыпались доносы и обвинения в «буржуазном национализме» и якобы участии в несуществующей антисоветской организации Всеукраинский центральный блок.

Многие представители ВАПЛИТЕ были арестованы. Кульминацией репрессий стало 3 ноября 1937 года, когда решением НКВД в Ленинградской области в Сандармохе были расстреляны более 1 тыс. человек, большинство — украинская интеллигенция. В Харькове из 259 украинских писателей, печатавшихся в 1930 году, после 1938 года осталось в живых — 36.

Впоследствии эти репрессии получили название Расстрелянное возрождение. Предложил его литературовед Юрий Лавриненко, употребив как название сборника лучших текстов поэзии и прозы 1920−1930-х гг.

Представители этой культурной волны были талантливыми бунтарями. Они сумели в советской Украине создать за короткий исторический миг европейскую литературу, театр и кино. Дали толчок следующим поколениям. Чего стоит только жест основоположника украинского футуризма Михайля Семенко. В 1914 году, в день столетия со дня рождения Тараса Шевченко, он выступил со словами, что «от „Кобзаря“ пахнет дегтем и салом» и символически его сжег.



Семенко был расстрелян в 1937 году.

Весной 1933 года Хвылевой с товарищем побывал на Полтавщине, где собственными глазами лицезрел трагедию Голодомора. Говорят, что он из этой поездки вернулся морально разбитым.

Предчувствуя приближение террора, после ареста приятеля, писателя Михаила Ялового в знак протеста против репрессий — 13 мая 1933 года Хвылевой застрелился. Сам писатель был убежденным коммунистом и верил в идеалы компартии. Вслух о судьбе Хвылевого можно было говорить только уже в независимой Украине. В СССР он был запрещен до последнего вздоха Красной империи.

Институт демографии и социальных исследований оценил человеческие потери во время Голодомора в 3,9 млн человек. В августе 1932 года Сталин предложил закон об охране госимущества, предусматривающий расстрел с конфискацией. Репрессивный документ получил народное название закон о пяти колосках, по той причине, что виновен мог быть любой, кто взял из колхозного поля несколько колосков пшеницы. По нему в СССР осудили 150 тысяч человек.

Активное применение карающего документа пришлось на 1932−33 гг.

У сельских жителей конфисковывали любые продукты, если они не выполняли планы хлебозаготовок. Конфискация не считалась уплатой долга государству, а выполняла роль покарания. Натуральные штрафы якобы ставили сельских жителей в условия, чтобы они достали спрятанное зерно, которого, естественно, у них не было. Конфискации начались со скота, а закончились сухофруктами и другими запасами с чердаков.

Первым журналистом, кто рассказал западной публике о голоде в советской Украине стал англичанин Малкольм Маггеридж. В газете Manchester Guardian он описывал увиденные сцены страдания от массового голода. Более 50 лет советская власть отрицала Голодомор. Лишь в 1987 году факт голода 1932−33 годах был признан. Современная Россия снова решила отрицать.

Еще один важный иностранец в изучения Голодомора — это американец Джеймс Мейс, который первым среди западных исследователей охарактеризовал Большой голод 1932−1933 годов в Украине как акт геноцида. В последние годы жизни он преподавал в Киево-Могилянской академии и жил на Троещине.

В 2006 году Верховная Рада официально признала Голодомор 1932−33 годов геноцидом украинского народа.

Несмотря на невосполнимые потери миллионов жизней, через несколько десятков лет на историческую сцену выходит следующее поколение интеллигенции — диссиденты-шестидесятники. Среди них такие писатели и поэты как Василий Стус, Лина Костенко, Иван Драч, Николай Винграновский и другие.

Они продолжили вести Украину к свободе и независимости.



5. Путинская война. Последняя попытка уничтожить Украину (2022)



Более 70 дней назад Владимир Путин начал войну против Украины, которую назвал «специальная военная операция». Аргументы российского самодержца — это бред, рассчитанный на малообразованных россиян. Путин вещал о том, что Украина намеревается первая атаковать РФ или приводил, куда более несуразные доводы о наличии в правительстве Украины «нацистов».



По его словам, Кремль «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».



На деле же оказалось, что русские стремятся стереть побольше украинских городов вместе с жителями, а выживших — депортировать или запугать население зверствами и насилием.



В первые дни агрессии, русские стремились убить Владимира Зеленского, чтобы обезглавить государство и поставить подконтрольного Москве руководителя. Российский спецназ совершил около десяти попыток прорыва в правительственный квартал в Киеве.



Идеологические цели войны Путина против Украины были опубликованы в российском государственном агентстве РИА-новости. В материале расписали психозный план о желании перепрошить сознание украинцев — все в абсолютном соответсвии с русскими имперскими традициями последних трёх столетий.



Украина должна потерять суверенитет и свое название, а все население быть перевоспитанным под контролем РФ. Все украинцы должны поддаться идеологическим репрессиям, жесткой цензуре в сфере культуры и образования.



Сроки «денацификации» должны продолжаться не менее одного поколения.



Первые попытки «денацификации» русские начали проводить на оккупированных территориях. Для этих целей были созданы фильтрационные лагеря, в частности вблизи Мариуполя и в Докучаевске, Донецкой области. Зеленский сравнил их с концентрационными лагерями нацистов Второй мировой.



Американский историк Тимоти Снайдер, специалист по истории Восточной Европы назвал такие намерения Кремля российским руководством по геноциду.

«В этом пособии (программной публикации в РИА Новости — ред.) признается, — пишет Снайдер, — что в Украине нет значительных проявлений нацизма как это понимают в остальном мире. Вместо этого появляется российское определение „нацизма“: нацист — это украинец, отказывающийся признать себя россиянином».

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