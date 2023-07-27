Зеленский посетил пострадавший от российского обстрела Спасо-Преображенский собор в Одессе 27 июля, 23:26 Зеленский посетил Спасо-Преображенский собор (Фото:пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июля, посетил Спасо-Преображенский собор в Одессе, который ранее пострадал из-за российской ракетной атаки.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Президента проинформировали, что сейчас специалисты должны определить возможности восстановления сооружения, говорится в сообщении. Готовность принять участие в восстановлении Спасо-Преображенского собора проявили иностранные партнеры.

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«Российская ракета попала в алтарь — он полностью уничтожен. Повреждена вся конструкция здания», — сообщил президент.

Спасо-Преображенский собор — это самый большой православный храм Одессы, заложенный в 1795 году и освященный в 1808 году. В 1936 году его полностью разрушили большевики. Собор был построен в 1999—2011 годах на месте разрушенного предшественника.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли массированный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали.

В тот день был частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщало, что российские оккупанты во время ракетной атаки на Одессу повредили почти 30 памятников культурного наследия. Украина призывает мир помочь с их восстановлением.