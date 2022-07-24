Зеленский должен объяснить, почему Ермак создает диктатуру во время войны и угрожает нацбезопасности Украины — конгрессвумен Спартц 24 июля, 00:17 Конгрессвумен Виктория Спартц считает, что Андрей Ермак угрожает национальной безопасности Украины (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

Конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что действия главы Офиса президента Андрея Ермака угрожают национальной безопасности Украины.



Об этом она сообщила в новом обращении, обнародованном 22 июля.

«Президент Зеленский должен ответить украинскому народу, почему Андрей Ермак создает диктатуру во время продолжающейся войны. Это то, за что сражался украинский народ? Ермак фактически взял под контроль все институты и угрожает всем, кто выступает против власти, уголовными делами и тюрьмой, а также использует свои государственные полномочия для устранения политических оппонентов», — подчеркнула конгрессвумен.

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По словам Спартца, действия Ермака являются угрозой национальной безопасности Украины.

«Президент Зеленский должен предоставить ответы Конгрессу, если он хочет, поддержки и доверия американского народа», — отметила она.

Обвинения Спартц против Ермака: что известно

Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

В документе утверждается, что, основываясь на различных разведывательных данных, действиях, предпринятых Ермаком в Украине и его возможных связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

Конгрессвумен обратила внимание президента Байдена на тот факт, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по борьбе с коррупцией. В письме утверждается, что Татаров откладывал назначение главы независимого антикоррупционного органа более года, в результате чего специализированная антикоррупционная прокуратура ( САП) и Национальное антикоррупционное бюро ( НАБУ) перестали функционировать.

В МИД Украины раскритиковали обращение конгрессвумен Спартц по Ермаку и назвали его «нескрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды».

В ответ на упреки МИД Украины Спартц назвала Андрея Ермака «внутренней проблемой» Зеленского и привела ряд серьезных обвинений в адрес главы ОП, в том числе в неудачных мирных переговорах с РФ до начала полномасштабной войны, срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев, применьшению угрозы российского нападения в феврале 2022 года и даже сдаче Херсона россиянам. Спартц также повторно заявила, что Ермак целенаправленно затягивал через своего заместителя Олега Татарова назначение независимого антикоррупционного прокурора, блокируя работы антикоррупционных структур в Украине.

После этого в Офисе президента Украины заявили, что не получали официальные письма или обращения от конгрессвумен Спартц, а также призвали ее обнародовать доказательства своих обвинений.



В очередном заявлении Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

Белый дом пообещал ответить на обращение конгрессвумен Виктории Спартц к президенту США Джо Байдену с требованием проверить главу Офиса президента Андрея Ермака на возможные связи со страной-агрессором Россией.



Виктория Спартц – член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы (Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле 2022 года Спартц посетила Киев и разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку.



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