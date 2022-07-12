Спартц против Банковой. Кто стоит за новым «делом Ермака» и чем оно грозит Украине 12 июля, 13:48 Виктория Спартц подняла важную тему об отсутствии в Украине анткоррупционного прокурора, однако ее письмо Байдену может навредить Украине с поставками оружия (Фото:Коллаж НВ)

Американская конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к Джо Байдену с требованием разобраться с Андреем Ермаком, главой ОП. Часть претензий к нему обоснованные, но в целом ее шаг походит на начало предвыборной борьбы на стороне Дональда Трампа.

Деятельность Андрея Ермака на посту главы Офиса президента (ОП) никогда не была спокойной, — он с завидным постоянством попадал в скандалы, став одним из главных «раздражителей» в команде главы государства, но президент Владимир Зеленский особо на это давление не реагировал.



Видео дня

С началом полномасштабной войны политические оппоненты решили на время оставить Ермака в покое. Но жить без скандалов главе ОП, похоже, не суждено. Беда пришла со стороны одного из ключевых союзников Украины в войне против РФ, и в тот момент, когда его помощь чрезвычайно важна для Киева.



9 июня республиканка Виктория Спартц, 22 года назад покинувшая Украину и ныне являющаяся конгрессвумен от американского штата Индиана, обнародовала свое заявление. В нем она призвала Зеленского взяться за решение «затянувшейся внутренней проблемы» в лице Ермака.



А накануне республиканка обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с предложением предоставить Конгрессу данные по Ермаку, чтобы «подтвердить или опровергнуть разные серьезные обвинения» в адрес главы ОП, имея в виду информацию о «российских связях» последнего.



« Президент Зеленский ведет опасную войну с хитрым врагом. Он тратит большую часть своего времени на создание международной поддержки для защиты своей страны, но у него есть затянувшаяся внутренняя проблема, которую он должен решить — глава Офиса президента Андрей Ермак», — написала она Байдену. Часть письма осталась засекреченной.

Спартц описала шесть крупных претензий к главному госменеджеру Банковой: утечка информации в Беларусь и, далее, в РФ об украинской спецоперации по захвату наемников-«вагнеровцев»; неудачные мирные переговоры с Москвой перед войной; игнорирование Киевом сообщений западных разведок о подготовке Путина к вторжению. Также она обвинила Ермака в сдаче Херсона, что привело к трагедии Мариуполя. Кроме того, Спартц считает, что правая рука Зеленского тянула с закупками военной техники для Минобороны. А с помощью своего зама Олега Татарова Ермак еще и, мол, фактически прервал полноценную деятельность антикоррупционных органов.



Татарову Спартц уделила достаточно внимания. Тот, по ее словам, занимаясь в ОП борьбой с коррупцией, более чем на год отложил назначение руководителя независимого антикоррупционного органа, из-за чего Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перестали функционировать. Конгрессвумен также напомнила, что заместитель Ермака в 2020 году находился под следствием НАБУ, но его дело «неправомерно» передали обычному прокурору и закрыли. Кроме того, Татаров во времена Виктора Януковича был высокопоставленным сотрудником МВД.



Позднее в интервью УП Спартц сообщила, что в закрытой части письма она сформулированы «чувствительные вопросы» к Байдену по поводу украинского истеблишмента, которые лучше обсуждать конфиденциально, дабы РФ не воспользовалась ими в своих интересах.



А в официальном пресс-релизе Спартц сообщила, что последние три месяца много времени провела в Украине, где общалась с представителями общественного сектора, бойцами и гражданскими людьми.



Правда, по итогам этих визитов — а последний состоялся 18 мая — никаких критических сообщений в адрес ОП она не делала.



Спустя несколько часов после заявления Спартц представитель украинского МИД Олег Николенко посоветовал ей «оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны».



А Сергей Никифоров, пресс-секретарь Зеленского, не желая раздувать пламя прилетевшего из-за океана скандала, заявил: вопрос лежит в плоскости взаимоотношений между американским депутатом и президентом США, — пусть, мол, разбираются между собой. И подчеркнул, что если Спартц есть доказательства обвинений, то ей стоит их обнародовать.



Виктория Спартц на подписании закона об ленд-лизе с президентом США Джо Байденом / Фото: twitter.com/RepSpartz/

Претензии конгрессвумен-республиканки негативно оценили и в Вашингтоне. Марси Каптур, лидер проукраинской группы (Ukraine Congressional Caucus) в Конгрессе, назвала обвинения Спартц «дикими нарративами». И подчеркнула, что масштабы сотрудничества США с офисом президента Зеленского «не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника». Каптур также обвинила Спарц в игре на руку Путину.



Однако автор громкого скандала сдаваться не собирается. 11 июля на своем сайте Спартц опубликовала новое заявление, в котором фактически призвала Ермака уйти в отставку.



Возмутительница спокойствия



Спартц родилась в 1978 году в Черниговской области, училась в Киевском экономическом университете, в 2000-м переехала в США, где получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы. Далее работала в этом штате, занялась политикой и два года назад стала представлять этот аграрный регион в Конгрессе.



Спартц является членом двух комитетов — образования и труда, а также по правовым вопросам. То есть международная повестка напрямую не входит в круг ее обязанностей.



Она симпатизирует Дональду Трампу: на последних президентских выборах тот набрал в этом штате 57% голосов, против 41% у Джо Байдена. И это немаловажная деталь: как написал в ФБ Остап Ярыш, украинский журналист Радио Свобода, работающий в Вашингтоне, Спартц находится в явной оппозиции к нынешнему главе Белого дома и принадлежит к той группе республиканцев, которая уверенно поддерживала Трампа. Последний лично одобрил этническую украинку на выборах в Конгресс в 2020 году.



Джон Хербст, глава центра Евразии в The Atlantic Council и бывший посол США в Украине, в интервью НВ заявил, что в Штатах сохраняется огромная политическая поддержка Украины в этой войне, и народ Америки поддерживает украинцев не меньше. «Но при этом присутствует также осторожность сторонников Республиканской партии и их определенный скептицизм в отношении такой масштабной поддержки, поскольку они не оценивают то, на сколько США уже вовлечены в этот конфликт», — добавил он.



Тем не менее, Спартц поддержала предоставление Украине помощи путем принятия закона об ленд-лизе. Байден даже пригласил ее в Овальный кабинет на подписание соответствующего документа. И подарил ей ручку, которой завизировал его.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.