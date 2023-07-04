Основанный скандальным Спартаком Субботой институт связан с Ткаченко, Столаром и «слугами народа» — расследование Чесно 4 июля, 13:36 Движение Чесно выяснило, как институт, одним из основателем которого является Спартак Суббота, отбеливал репутацию пророссийских политиков (Фото:Чесно)

Институт когнитивного моделирования, одним из основателей которого является скандальный Спартак Суббота, связан с партией Слуга народа, депутатом-застройщиком Вадимом Столаром и главой Минкульта Александром Ткаченко, говорится в расследовании Чесно.

Утверждается, что институт практически на протяжении всего периода своего существования занимался отбеливанием репутации пророссийских политиков в Украине.

В 2019 году структура работала исключительно в образовательном направлении. Однако в начале 2020 года партия Слуга народа перечислила на счет института 5 миллионов гривен. Перед этим недавно созданный институт перепрофилировался и начал заниматься социологическими исследованиями.

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«В то время институт работал всего полгода. Это побуждает к выводу, что выбор компании, предоставляющей услуги Слуге народа, базировался не на опыте или достижениях организации. По сути, партия власти, которая начала получать средства из государственного бюджета от налогоплательщиков, после года работы в парламенте решила отдать пять миллионов недавно созданной организации, которая не имела устойчивой профессиональной репутации в этой сфере», — говорится в материале.

Удалось также выяснить, что в этот период Спартак Суббота проводил онлайн-курс для «слуг народа». Тогдашний глава партии Александр Корниенко говорил, что поднимались темы агрессивной среды, выгорания и «игр, в которые играют люди».

В назначении платежей партии, указанных в отчете, числилась Оплата за социологические исследования и проведение лекций.

Тогда Слуга народа была для института Спартака ключевым клиентом, дававшим 80% годового дохода. За год компания получила 6 миллионов гривен, из них почти 5 миллионов — от «слуг».

В период финансировании института на работу взяли дочь действующей главы партии Дарью Шуляк. В декларации Елены Шуляк говорится, что ее дочь получила за год работы в институте 20 тысяч гривен.

Среди клиентов ИКМ был также медиахолдинг Live Network депутата от запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадима Столара. Они обслуживали его каналы и одновременно пытались спасать его репутацию с момента создания холдинга в 2020 году вплоть до ноября 2021 года.

Когда Институт когнитивного моделирования руководил медиахолдингом Столара, там же работала жена министра культуры Александра Ткаченко Анна. Она возглавляла диджитал-департамент Live Network.

В этот период СЕО проекта стала бывшая руководительница правительственного коммуникационного офиса при премьерстве Алексея Гончарука Светлана Павелецкая.

В расследовании Чесно утверждается, что она отбеливала Столара и называла депутата, избранного от запретной партии, «наш собственник», призывая «не демонизировать Вадима Михайловича».

В комментарии Чесно Павелецкая отметила, что работала в институте до июня 2022 года, однако детали работы комментировать отказалась из-за подписанного договора о неразглашении.

Институт когнитивного моделирования сотрудничал с рядом благотворительных организаций, в частности, с Фондом Рината Ахметова и Международным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

На сайте организации есть информация о сотрудничестве с Минздравом, Минцифрой, Минкультом и МИД. Все, кроме Минкульта, работали с институтом без тендеров.

В материале Чесно отмечается, что среди соучредителей Института когнитивного моделирования кроме Субботы значатся Виктор Березенко и Дмитрий Царенко. Оба они якобы тесно связаны с бывшими «регионалами» и застройщиками.

Березенко был помощником на общественных началах народного депутата 6-го созыва от Партии регионов Эльбруса Тедеева, который, в частности, голосовал за «диктаторские» законы 16 января.

Семья другого сооснователя ИСМ Царенко владеет несколькими строительными компаниями, а брат Михаил Царенко сейчас депутат от бывшей ОПЗЖ в Киевсовете, где активно лоббирует интересы тех же застройщиков.

Известный блогер, соведущий YouTube-проекта Подкаст терапия Спартак Суббота оказался в центре скандала. Его обвинили в мошенничестве и фальсификации данных о его личности. Расследование о деятельности Субботы обнародовал другой известный психолог Илья Полуденный.

10 мая Спартак Суббота заявил, что публикует в открытом доступе свои документы об образовании. Среди них было якобы выданное Минобразования свидетельство о подтверждении диплома магистра Университета Ниццы.

В МОН заявили, что ведомство не выдавало блогеру Спартаку Субботе свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании. Они обратились в полицию.





