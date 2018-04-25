Создание антикоррупционного суда: Кабмин принял двухлетнюю стратегию

Правительство Украины в среду, 25 апреля, одобрило проект закона Об антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы. Она предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда.

Законопроект разработан Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Как пишет РБК-Украина, вместе с созданием антикоррупцинного суда стратегия предусматривает принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности с обеспечением непривлечения их к ответственности за результаты голосования в Раде, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Напомним, 1 марта депутаты Верховной Рады в первом чтении проголосовали за законопроект №7440 О Высшем антикоррупционном суде.

Впоследствии министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали украинскую власть обеспечить прогресс реформ, в том числе создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

В конце 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Петра Порошенко Об Антикоррупционном суде.

Позже Европейский Союз раскритиковал президентский законопроект, поскольку он противоречит обещаниям Киева и рекомендации Венецианской комиссии.

МВФ также раскритиковал законопроект, утверждая, что отдельные его положения являются несовместимыми с обязательствами Украины по программе сотрудничества с Фондом.

Замечания МВФ касаются процедуры отбора судей, положений закона, направленных на торможение создания Антикоррупционного суда, а также относительно юрисдикции суда. Всего в МВФ сделали девять системных замечаний.