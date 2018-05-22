Создание Антикоррупционного суда: что еще должна сделать Украина

После обсуждения с фракциями Верховной Рады принять решение об антикоррупционном суде можно будет за 5-6 часов

Представители украинской власти ведут переговоры с МВФ и Венецианской комиссией о роли общественного Совета международных экспертов в Высшем антикоррупционном суде. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, согласовано 13 из 14 позиций, которые подала Венецианская комиссия. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В Верховной Раде Украины затрудняются ответить относительно права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Переговоры проводили накануне вечером, сообщил Парубий. Переговоры с международными партнерами имеют характер "сдержанного оптимизма", отметил спикер ВР. Но решение зависит и от парламентских сил.

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По мнению Парубия, придется проводить переговоры со всеми фракциями. После обсуждения с ними принять решение о антикоррупционного суда можно будет за 5-6 часов, уверен Парубий.

Согласно требованиям МВФ, антикоррупционный суд должен быть создан к июню прошлого года

Однако существует риск, что компромисс не будет найден. Дискуссии ведутся, в частности по апелляции, которую кандидат на должность судьи Высшего антикоррупционного суда может подать на решения общественного совета международных экспертов.

"Если мы не будем иметь единого согласованного решения, все предложения отнесутся на голосование, ни одно из них не пройдет, и останется эта норма об общественном совете международных экспертов в редакции первого чтения. Вот почему я так отчаянно пытаюсь найти компромисс. У нас впереди еще несколько совещаний, переговоры продолжаются", - отметил Андрей Парубий.

По словам Парубия, Антикоррупционный суд будет базироваться в Киеве. Для начала его работы необходимо выбрать минимум 35 судей. Законопроект об антикоррупционном суде во втором чтении может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады уже в четверг, если согласуют все позиции.

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что принятие законопроекта является важным для сотрудничества с МВФ. И его рассмотрение не следует отсрочить на лето.

Для чего нам Антикоррупционный суд

Согласно судебной реформы 2016 года, Высший антикоррупционный суд - это суд первой инстанции, который вправе рассматривать дела, которые сейчас расследует НАБУ. А значит - дела, которые касаются чиновников-коррупционеров топ-уровня. Согласно требованиям МВФ, антикоррупционный суд должен быть создан к июню прошлого года. В Верховную Раду прошлого года были представлены законопроекты об антикоррупционном суде за авторством депутатов из разных фракций. Но они были раскритикованы Венецианской комиссией.

Законопорект о Антикоррупционном суд авторства президента Порошенко был представлен лишь в конце декабря прошлого года. После анализа Венецианская комиссия определила, что и он несовершенен и требует правок. Документ раскритиковал ЕС. В МВФ заявили, что его пункты противоречат обязательствам. Представитель президента в Раде Ирина Луценко заявляла, что при принятии закона будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и МВФ. В первом чтении законопроект об антикоррупционном суде приняли 1 марта этого года.

Рабочей группой, которая рассмотрела поправки к законопроекту о Антикоррупционном суде, перед вторым чтением создано не было, заявила внефракционный народный депутат Виктория Пташник. Вероятно, ко второму чтению останутся только поправки, согласованные с МВФ и Венецианской комиссией, считает она. Все остальные будут считаться отклоненными.

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Как работает Антикоррупционный суд

Редакция первого чтения предполагает, что общественный совет международных экспертов может вынести отрицательное заключение относительно кандидата. А дальше Высшая квалификационная комиссия судей может пересмотреть его благодаря повышенному кворуму, в котором примут участие 11 человек из 16, которые входят в состав ВККС. Но партнеры Украины требовали усилить роль именно международных экспертов, подчеркнула Пташник.

"Сейчас идут дискуссии: каким образом эти международные эксперты могут повлиять на устранение того или иного кандидата. Появляются такие предложения, что если это отрицательное заключение будет вынесеномеждународными экспертами, то для его просмотра должен быть создан совместный совет, куда войдут все члены Высшей квалификационной комиссии судей, все международные эксперты, и при этом советом могут проголосовать и фактически преодолеть вето, наложенное международными экспертами", - отметила Пташник.

По словам Пташник, Конституция Украины не предусматривает создание Совместной Рады, которая может преодолеть вето на кандидатуры. Нужно было проводить оценку кандидатов на уровне украинских, а потом международных экспертов, считает депутат.

Высший антикоррупционный суд - это суд первой инстанции, который вправе рассматривать дела, расследуемые НАБУ

Международный совет экспертов должен был рассматривать только кандидатов с положительным заключением.

Украинцы устали от антикоррупционных реформ

Почти половина украинцев одобрили санкции против украинских политиков или чиновников, ответственных за отсутствие антикоррупционной реформы. Еще 21% высказались за прекращение кредитования МВФ, а 17% - за сокращение какой-либо финансовой помощи Украине. И только 13% украинцев считают, что Запад должен выразить глубокую обеспокоенность продвижениями Украины.

Таковы результаты исследования Социологической группы Рейтинг по заказу Международного республиканского института. В исследовании приняли участие 2400 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных территорий. Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65,4%.