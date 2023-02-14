Люди из окружения Путина помогают украинской разведке — ГУР

14 февраля, 21:44
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Украинская разведка сотрудничает с людьми из окружения российского диктатора Владимира Путина, которые в РФ известных как сторонники «великой России».

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в интервью греческому изданию Lefimerida.

«Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники „великой России“. В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины», — сказал он.

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Черняк отметил, что союзники Путина помогают ГУР не из-за дружеских чувств к Украине, а для своей выгоды.

«Кто-то — чтобы спасти жизнь, кто-то — потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится», — отметил он.

При этом, по его словам, эти люди в Кремле способны свергнуть Путина только в случае его достаточного ослабления, но сейчас они не готовы.

Ранее в украинской разведке сообщали, что у России нет достаточных ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Разведка Диктатор ГУР

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